Lampertheim/Bürstadt – Spargelwanderung: GGEW bleibt Hauptsponsor

Lampertheim/Bürstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Hauptsponsor der Spargelwanderung lädt zum Mitmachen und
Verweilen ein
Die GGEW AG bleibt der Spargelwanderung als Hauptsponsor treu
und führt damit ein langjähriges Engagement fort, das bereits zu Zeiten der ENERGIERIED
fest in der Region verankert war.
„Die Unterstützung der Spargelwanderung ist für uns weit mehr als ein Sponsoring – sie ist
Ausdruck unserer regionalen Verbundenheit und gelebte Tradition“, betont Frank Kaus,
Bereichsleiter Konzessions- & Kommunalmanagement der GGEW, im Rahmen der
diesjährigen Pressekonferenz.
Als eine der publikumsstärksten Veranstaltungen der Region zieht die Spargelwanderung
jährlich bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Sie gilt als inoffizieller Auftakt in die
warme Jahreszeit und verbindet Genuss, Bewegung und Gemeinschaft.
Pressekonferenz am Standort Lampertheim
In diesem Jahr ist die GGEW zudem Gastgeber der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld
der Veranstaltung. Mit dem Standort Lampertheim – neben dem Hauptsitz in Bensheim –
stellt das Unternehmen bewusst eine zentrale Plattform für den Austausch mit Medien und
Partnern zur Verfügung.
„Wir freuen uns sehr, die Pressekonferenz in unserem zweiten Zuhause in Lampertheim
ausrichten zu dürfen und damit auch unsere regionale Präsenz sichtbar zu machen“, fährt
Kaus fort.
Erlebnisstand für Groß und Klein
Auch bei der Spargelwanderung selbst lädt die GGEW Besucherinnen und Besucher wieder
an ihren Stand ein. Neben einem Glücksrad mit attraktiven Gewinnen und einem weiteren
Gewinnspiel erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Mitmachangebot.
Ein besonderes Highlight für Kinder ist eine Kreativaktion, bei der sie ihre eigenen Turnbeutel
individuell gestalten können. Ergänzt wird das Angebot durch gemütliche Liegestühle, die
zum Verweilen einladen.
Darüber hinaus nutzt die GGEW die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit ihren
Kundinnen und Kunden und führt eine begleitende Kundenumfrage durch.
Engagement für eine lebenswerte Region
Mit ihrem Einsatz unterstreicht die GGEW ihren Anspruch, regionale Kultur und
Gemeinschaft aktiv zu fördern. „Unser Ziel ist es, zur Lebensqualität in der Region
beizutragen und Menschen zusammenzubringen – die Spargelwanderung ist dafür ein
ideales Beispiel“, fasst Kaus zusammen.
Bild: Die Bürgermeister der Städte Lampertheim und Bürstadt, Alexander Scholl und Boris Wenz, Frank Kaus, Bereichsleiter Konzessions- und Kommunalmanagement der GGEW, sowie Vertreterinnen und Vertreter weiterer Sponsoren und Aussteller.
Quelle: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstrasse Aktiengesellschaft
Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:40