Lampertheim/Bürstadt – Spargelwanderung: GGEW bleibt Hauptsponsor



Lampertheim/Bürstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Hauptsponsor der Spargelwanderung lädt zum Mitmachen und

Verweilen ein

Die GGEW AG bleibt der Spargelwanderung als Hauptsponsor treu

und führt damit ein langjähriges Engagement fort, das bereits zu Zeiten der ENERGIERIED

fest in der Region verankert war.

„Die Unterstützung der Spargelwanderung ist für uns weit mehr als ein Sponsoring – sie ist

Ausdruck unserer regionalen Verbundenheit und gelebte Tradition“, betont Frank Kaus,

Bereichsleiter Konzessions- & Kommunalmanagement der GGEW, im Rahmen der

diesjährigen Pressekonferenz.

Als eine der publikumsstärksten Veranstaltungen der Region zieht die Spargelwanderung

jährlich bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Sie gilt als inoffizieller Auftakt in die

warme Jahreszeit und verbindet Genuss, Bewegung und Gemeinschaft.

Pressekonferenz am Standort Lampertheim

In diesem Jahr ist die GGEW zudem Gastgeber der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld

der Veranstaltung. Mit dem Standort Lampertheim – neben dem Hauptsitz in Bensheim –

stellt das Unternehmen bewusst eine zentrale Plattform für den Austausch mit Medien und

Partnern zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr, die Pressekonferenz in unserem zweiten Zuhause in Lampertheim

ausrichten zu dürfen und damit auch unsere regionale Präsenz sichtbar zu machen“, fährt

Kaus fort.

Erlebnisstand für Groß und Klein

Auch bei der Spargelwanderung selbst lädt die GGEW Besucherinnen und Besucher wieder

an ihren Stand ein. Neben einem Glücksrad mit attraktiven Gewinnen und einem weiteren

Gewinnspiel erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Mitmachangebot.

Ein besonderes Highlight für Kinder ist eine Kreativaktion, bei der sie ihre eigenen Turnbeutel

individuell gestalten können. Ergänzt wird das Angebot durch gemütliche Liegestühle, die

zum Verweilen einladen.

Darüber hinaus nutzt die GGEW die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit ihren

Kundinnen und Kunden und führt eine begleitende Kundenumfrage durch.

Engagement für eine lebenswerte Region

Mit ihrem Einsatz unterstreicht die GGEW ihren Anspruch, regionale Kultur und

Gemeinschaft aktiv zu fördern. „Unser Ziel ist es, zur Lebensqualität in der Region

beizutragen und Menschen zusammenzubringen – die Spargelwanderung ist dafür ein

ideales Beispiel“, fasst Kaus zusammen.

Bild: Die Bürgermeister der Städte Lampertheim und Bürstadt, Alexander Scholl und Boris Wenz, Frank Kaus, Bereichsleiter Konzessions- und Kommunalmanagement der GGEW, sowie Vertreterinnen und Vertreter weiterer Sponsoren und Aussteller.

Quelle: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstrasse Aktiengesellschaft

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:40