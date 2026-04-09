Kaiserslautern – Aus der MRN-News Nachbarschaft: Blick hinter die Kulissen der Institutsbibliothek



Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar – Exklusive Online- (Ein)Führung des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde lädt am Donnerstag, 23. April 2026, von 16:00 bis 17:00 Uhr zu einer kostenlosen Online-Veranstaltung rund um seine Institutsbibliothek ein. Interessierte erhalten dabei exklusive Einblicke in einen besonderen wissenschaftlichen Bestand, der Besucherinnen und Besuchern des Instituts sonst weitgehend verborgen bleibt.

Die Bibliothek des Instituts verfügt über rund 26.000 Bücher, Zeitschriften und gedruckte Quellen zur pfälzischen Geschichte sowie zu angrenzenden Themenfeldern. Verteilt über mehrere Stockwerke – vom Dachgeschoss bis in den Keller – bildet sie eine zentrale Grundlage für die Forschungsarbeit und zahlreiche Projekte des Instituts.

In der digitalen Führung stellt Dr. Maximilian Lässig ausgewählte Bestände vor und erläutert, welche Möglichkeiten die Bibliothek für wissenschaftliche Recherchen bietet. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden, wie sie gezielt in den Bibliotheksbeständen recherchieren können und wie sich ein Besuch vor Ort optimal vorbereiten lässt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 21. April 2026, per E-Mail an info@institut.bv-pfalz.de erforderlich. Der Zugangslink zur Online-Veranstaltung wird im Anschluss an die Anmeldung versendet.

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 22:10