Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Schwerer Unfall auf der Uferstraße: Drei Verletzte und Hund stirbt – Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagnachmittag (09.04.2026) auf der Uferstraße unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme teilte die Polizei nun weitere Details zum Hergang mit: Demnach fuhr eine 44-jährige Renault-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Fußgängerüberweg wartenden 35-jährigen Pedelecfahrer auf. In der Folge erfasste sie zudem zwei querende Fußgängerinnen, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der Pedelecfahrer sowie die beiden Fußgängerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie medizinisch versorgt werden.

Besonders tragisch: Der Hund einer der Fußgängerinnen wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Am beteiligten Fahrzeug entstand laut Polizei kaum sichtbarer Schaden, während das Pedelec einen Sachschaden von rund 500 Euro aufweist.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4111 an den Verkehrsdienst Heidelberg zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:09