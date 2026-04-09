Heidelberg – Raub in der Altstadt – Zeugenaufruf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am gestrigen Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, parkte ein 61-jähriger Mann seinen geschlossenen Kastenwagen in der Straße Neckarstaden in der Heidelberger Altstadt – unmittelbar vor dem dortigen Taxistand. Als der Mann sein Fahrzeug verlassen hatte und abschloss, näherte sich ein bislang unbekannter Täter und schlug dem 61-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Infolge des Schlages stürzte der Geschädigte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, musste er feststellen, dass ihm Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe entwendet worden war. An den genauen Tathergang sowie an das Aussehen des Täters kann sich der Mann nach eigenen Angaben nicht erinnern. Der 61-Jährige begab sich im weiteren Verlauf in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er mit leichten Verletzungen behandelt wurde. Von dort aus alarmierte er die Polizei.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 11:55