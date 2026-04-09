Heidelberg – Nächste Verleihung der Ehrenamtsmedaillen im Jahr 2027



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Ehrungsvoraussetzungen werden

2026 überarbeitet / Beantragungen der Ehrenamtskarte BW seit Januar

Mit der Ehrenamtsmedaille würdigt die Stadt Heidelberg alljährlich das

wertvolle Engagement von Freiwilligen, die mit ihrem persönlichen

Einsatz die Gemeinschaft bereichern und die Stadt lebenswerter machen.

Für das Jahr 2026 hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt,

die Ehrungsvoraussetzungen für die Ehrenamtsmedaille zu überarbeiten.

Aus diesem Grund wird die Verleihung der Ehrenamtsmedaillen in 2026

pausieren. Die bereits für dieses Jahr eingereichten Vorschläge werden

berücksichtigt, wenn im Jahr 2027 das Verfahren wieder eröffnet wird und

neue Vorschläge zur Verleihung der Ehrenamtsmedaillen gesammelt werden.

Für 2026 gibt es andere Möglichkeiten, dass Engagierte für ihr

außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement in Vereinen,

Institutionen und Einrichtungen eine Wertschätzung erhalten: Seit Mitte

Januar können ehrenamtlich Engagierte in Heidelberg die Ehrenamtskarte

Baden-Württemberg, die insgesamt rund 280 Vergünstigungen und Aktionen

in Einrichtungen landesweit bietet, beantragen. Weitere Informationen

wie die Antragsvoraussetzungen und das Antragsformular finden

Interessierte auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter

www.heidelberg.de/buergerengagement > Ehrenamtskarte. Zudem können auch

Anträge auf die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

gestellt werden. Weitere Infos dazu gibt es online unter

stm.baden-wuerttemberg.de > Themen: Orden und Ehrenzeichen > Weitere

Ehrungen des Landes.

Auf der zentralen Internetseite für bürgerschaftliches Engagement in

Heidelberg unter www.engagiert-in-heidelberg.de gibt es umfassende

Informationen rund um bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg –

darunter eine Übersicht zu Fortbildungsveranstaltungen und eine digitale

Raumdatenbank, über die mehr als 100 Räume an über 40 Standorten im

gesamten Stadtgebiet gesucht, angefragt und gemietet werden können. Die

Suche kann durch eine Filterfunktion nach Stadtteil, Größe,

Nutzungszweck und Barrierefreiheit erleichtert werden.

Fragen beantwortet die Koordinierungsstelle Bürgerengagement und

Gesellschaftliches Miteinander der Stadt Heidelberg per E-Mail an

buergerengagement@heidelberg.de.

Quelle Stadt Heidelberg Foto MRN News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 22:15