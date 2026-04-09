Heidelberg – Nächste Verleihung der Ehrenamtsmedaillen im Jahr 2027

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Ehrungsvoraussetzungen werden
2026 überarbeitet / Beantragungen der Ehrenamtskarte BW seit Januar
Mit der Ehrenamtsmedaille würdigt die Stadt Heidelberg alljährlich das
wertvolle Engagement von Freiwilligen, die mit ihrem persönlichen
Einsatz die Gemeinschaft bereichern und die Stadt lebenswerter machen.
Für das Jahr 2026 hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt,
die Ehrungsvoraussetzungen für die Ehrenamtsmedaille zu überarbeiten.
Aus diesem Grund wird die Verleihung der Ehrenamtsmedaillen in 2026
pausieren. Die bereits für dieses Jahr eingereichten Vorschläge werden
berücksichtigt, wenn im Jahr 2027 das Verfahren wieder eröffnet wird und
neue Vorschläge zur Verleihung der Ehrenamtsmedaillen gesammelt werden.
Für 2026 gibt es andere Möglichkeiten, dass Engagierte für ihr
außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement in Vereinen,
Institutionen und Einrichtungen eine Wertschätzung erhalten: Seit Mitte
Januar können ehrenamtlich Engagierte in Heidelberg die Ehrenamtskarte
Baden-Württemberg, die insgesamt rund 280 Vergünstigungen und Aktionen
in Einrichtungen landesweit bietet, beantragen. Weitere Informationen
wie die Antragsvoraussetzungen und das Antragsformular finden
Interessierte auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter
www.heidelberg.de/buergerengagement > Ehrenamtskarte. Zudem können auch
Anträge auf die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg
gestellt werden. Weitere Infos dazu gibt es online unter
stm.baden-wuerttemberg.de > Themen: Orden und Ehrenzeichen > Weitere
Ehrungen des Landes.
Auf der zentralen Internetseite für bürgerschaftliches Engagement in
Heidelberg unter www.engagiert-in-heidelberg.de gibt es umfassende
Informationen rund um bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg –
darunter eine Übersicht zu Fortbildungsveranstaltungen und eine digitale
Raumdatenbank, über die mehr als 100 Räume an über 40 Standorten im
gesamten Stadtgebiet gesucht, angefragt und gemietet werden können. Die
Suche kann durch eine Filterfunktion nach Stadtteil, Größe,
Nutzungszweck und Barrierefreiheit erleichtert werden.
Fragen beantwortet die Koordinierungsstelle Bürgerengagement und
Gesellschaftliches Miteinander der Stadt Heidelberg per E-Mail an
buergerengagement@heidelberg.de.
Quelle Stadt Heidelberg Foto MRN News Archiv
Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 22:15