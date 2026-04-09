Haßloch – Geschwindigkeitskontrollen mit einigen Verstößen

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Mittwoch, dem 08.04.26 führten Beamte der PI Haßloch Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durch. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde im Bereich der Fronmühle von 11.00 – 11.30 Uhr gemessen. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. In der Rennbahnstraße wurden im Zeitraum von 12:00 – 12:30 Uhr insgesamt fünf Verstöße geahndet. Die Polizeiinspektion Haßloch wird weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durchführen.
Quelle:
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 10:58