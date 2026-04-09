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Spargel Suedpfalz Tourismus e.V. by vanschie klein
09.04.2026, 22:03 Uhr

Germersheim – Spargelgenuss in der Südpfalz: Radeln, genießen und die Region entdecken

Spargel Suedpfalz Tourismus e.V. by vanschie klein
Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn sich im Frühjahr die ersten Spargelspitzen zeigen, dreht sich in der Südpfalz alles
um das „königliche Gemüse“. Bis Mitte Juni prägt der frische Spargel die Felder der Pfälzer
Rheinebene und sorgt in Hofläden, Restaurants und bei Genussradlern für kulinarische
Höhepunkte.

Schon in den frühen Morgenstunden sind die Erntehelferinnen und Erntehelfer auf den
Feldern unterwegs, damit der Spargel frisch gestochen direkt in den Hofläden der Region
angeboten werden kann. Ob klassisch zuhause zubereitet oder in kreativen Variationen in
der Gastronomie – der feldfrische Spargel ist ein echtes Geschmackserlebnis. Auch
spezielle Spargel-Buffets, beispielsweise beim Hofmarkt Zapf oder im Kochs Restaurant im
Hotel Zur Pfalz in Kandel, laden dazu ein, die saisonale Spezialität in vollen Zügen zu
genießen. Dazu passt hervorragend ein frischer Weißwein aus der Region.

Besonders genussvoll lässt sich die Spargelsaison bei einer Radtour durch die Südpfälzer
Rheinebene erleben. Auf der „Spargel-Grumbeer-Tour“ sowie der „Spargel-Erdbeer-Tour“
radeln Besucherinnen und Besucher rund 50 Kilometer durch eine Landschaft aus
Spargel-, Erdbeer- und Kartoffelfeldern. Unterwegs laden zahlreiche Hofläden dazu ein,
frische Produkte direkt von den Erzeugerbetrieben zu entdecken und zu probieren.

Die Pfälzer Rheinebene gilt nicht ohne Grund als einer der größten „Gemüsegärten
Deutschlands“. Die Region verbindet Landwirtschaft und Kulturlandschaft auf einzigartige
Weise. Unter dem Motto „Unterwegs mit viel Genuss“ führen verschiedene
Genussradwege durch Weinberge, Obstplantagen und Gemüsefelder sowie zu zahlreichen
Direktvermarktern entlang der Strecke.

Spargelstechen Suedpfalz Tourismus e.V. by PaulvanSchieIMG 2256 cmyk klein
So verläuft die rund 30 Kilometer lange Rundtour „Radeln von Hof zu Hof“ ab Kandel
durch Felder und kleine Orte von einem Direktvermarkter zum nächsten. Unterwegs
können regionale Produkte wie Spargel, Äpfel, Wein oder hausgemachte Marmeladen
und Liköre entdeckt werden.

Die etwa 36,6 Kilometer lange Radtour „Vom Riesling zum Zander“ führt hingegen quer
durch die Region – von der Deutschen Weinstraße über die hügeligen Weinberge bis hin
zum Rhein. Neben Gemüsefeldern und Obstplantagen prägen hier auch die weiten
Tabakfelder das Landschaftsbild.

Ein weiterer Höhepunkt für Radbegeisterte ist der rund 140 Kilometer lange Kraut- und
Rüben-Radweg, der als einer der bekanntesten Genussradwege der Südpfalz gilt. Entlang
der Strecke bieten zahlreiche Partnerbetriebe regionale Spezialitäten zur Verkostung an.

Natur, Kultur und Kulinarik verbindet zudem die etwa 39 Kilometer lange „Rheinschleife
für Genießer“. Die Route führt unter anderem entlang der Rheinauen, durch die

„Schlemmermeile“ in Neupotz sowie zu kulturellen Stationen wie dem Terra-Sigillata-
Museum in Rheinzabern oder dem Ziegeleimuseum bei Germersheim.

Wer sich vor der ersten Radtour bereits inspirieren lassen möchte, kann bei einer virtuellen
Radreise unter https://vr.suedpfalz-tourismus.de/ erste Eindrücke sammeln und die Region
digital entdecken.

Weitere Informationen zum Südpfälzer Spargelgenuss sowie eine Übersicht über
Spargelhöfe, Gastronomiebetriebe, Spargelbuffets, Winzer und Direktvermarkter finden
Interessierte unter https://www.suedpfalz-tourismus.de/de/suedpfaelzer-spargelgenuss

Fotos: Südpfalz-Tourismus e.V./Paul van Schie
Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 22:03

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