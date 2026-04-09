Germersheim – Spargelgenuss in der Südpfalz: Radeln, genießen und die Region entdecken



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn sich im Frühjahr die ersten Spargelspitzen zeigen, dreht sich in der Südpfalz alles

um das „königliche Gemüse“. Bis Mitte Juni prägt der frische Spargel die Felder der Pfälzer

Rheinebene und sorgt in Hofläden, Restaurants und bei Genussradlern für kulinarische

Höhepunkte.

Schon in den frühen Morgenstunden sind die Erntehelferinnen und Erntehelfer auf den

Feldern unterwegs, damit der Spargel frisch gestochen direkt in den Hofläden der Region

angeboten werden kann. Ob klassisch zuhause zubereitet oder in kreativen Variationen in

der Gastronomie – der feldfrische Spargel ist ein echtes Geschmackserlebnis. Auch

spezielle Spargel-Buffets, beispielsweise beim Hofmarkt Zapf oder im Kochs Restaurant im

Hotel Zur Pfalz in Kandel, laden dazu ein, die saisonale Spezialität in vollen Zügen zu

genießen. Dazu passt hervorragend ein frischer Weißwein aus der Region.

Besonders genussvoll lässt sich die Spargelsaison bei einer Radtour durch die Südpfälzer

Rheinebene erleben. Auf der „Spargel-Grumbeer-Tour“ sowie der „Spargel-Erdbeer-Tour“

radeln Besucherinnen und Besucher rund 50 Kilometer durch eine Landschaft aus

Spargel-, Erdbeer- und Kartoffelfeldern. Unterwegs laden zahlreiche Hofläden dazu ein,

frische Produkte direkt von den Erzeugerbetrieben zu entdecken und zu probieren.

Die Pfälzer Rheinebene gilt nicht ohne Grund als einer der größten „Gemüsegärten

Deutschlands“. Die Region verbindet Landwirtschaft und Kulturlandschaft auf einzigartige

Weise. Unter dem Motto „Unterwegs mit viel Genuss“ führen verschiedene

Genussradwege durch Weinberge, Obstplantagen und Gemüsefelder sowie zu zahlreichen

Direktvermarktern entlang der Strecke.



So verläuft die rund 30 Kilometer lange Rundtour „Radeln von Hof zu Hof“ ab Kandel

durch Felder und kleine Orte von einem Direktvermarkter zum nächsten. Unterwegs

können regionale Produkte wie Spargel, Äpfel, Wein oder hausgemachte Marmeladen

und Liköre entdeckt werden.

Die etwa 36,6 Kilometer lange Radtour „Vom Riesling zum Zander“ führt hingegen quer

durch die Region – von der Deutschen Weinstraße über die hügeligen Weinberge bis hin

zum Rhein. Neben Gemüsefeldern und Obstplantagen prägen hier auch die weiten

Tabakfelder das Landschaftsbild.

Ein weiterer Höhepunkt für Radbegeisterte ist der rund 140 Kilometer lange Kraut- und

Rüben-Radweg, der als einer der bekanntesten Genussradwege der Südpfalz gilt. Entlang

der Strecke bieten zahlreiche Partnerbetriebe regionale Spezialitäten zur Verkostung an.

Natur, Kultur und Kulinarik verbindet zudem die etwa 39 Kilometer lange „Rheinschleife

für Genießer“. Die Route führt unter anderem entlang der Rheinauen, durch die

„Schlemmermeile“ in Neupotz sowie zu kulturellen Stationen wie dem Terra-Sigillata-

Museum in Rheinzabern oder dem Ziegeleimuseum bei Germersheim.

Wer sich vor der ersten Radtour bereits inspirieren lassen möchte, kann bei einer virtuellen

Radreise unter https://vr.suedpfalz-tourismus.de/ erste Eindrücke sammeln und die Region

digital entdecken.

Weitere Informationen zum Südpfälzer Spargelgenuss sowie eine Übersicht über

Spargelhöfe, Gastronomiebetriebe, Spargelbuffets, Winzer und Direktvermarkter finden

Interessierte unter https://www.suedpfalz-tourismus.de/de/suedpfaelzer-spargelgenuss

Fotos: Südpfalz-Tourismus e.V./Paul van Schie

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 22:03