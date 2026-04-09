Frankenthal – Mehrere Sperrungen im Stadtgebiet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung Eichendorffstraße 52a

Aufgrund der Durchführung von Leitungs- und Kanalarbeiten, im Auftrag der Stadtwerke und des EWF, ist im Zeitraum vom 13. bis voraussichtlich 30. April eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Eichendorffstraße 52a notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Vollsperrung Weidstraße 22

Aufgrund der Durchführung einer privaten Baumaßnahme mit Kranstellung, ist im Zeitraum vom 13. April bis voraussichtlich 7. August eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Weidstraße 22 notwendig

Die Umleitung erfolgt über die Platanenstraße – Leininger Straße und Dürkheimer Straße.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Baumaßnahme Amselweg/Am Kanal/Nachtweideweg

Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung Nachtweideweg zwischen Amselweg und Mannheimer Straße

Aufgrund weiterführender Maßnahmen der Baumaßnahme im Amselweg und Am Kanal, im Auftrag der Stadtwerke, ist im Zeitraum vom 13. April bis voraussichtlich 31. Juli eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung im Bereich Nachtweideweg zwischen Amselweg und Mannheimer Straße notwendig.

Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 10:54