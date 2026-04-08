Worms – XVIIII. Römertag im Rahmen des Römerjahres am 26. April im Museum Andreasstift

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Kostenlose Führungen, Mitmachstationen und spannende Einblicke in das römische Leben bei freiem Eintritt

Beinahe ein halbes Jahrtausend prägten die Römer die Region rundum Worms, das damals unter dem Namen Borbetomagus bekannt war. Bis heute lassen sich in bestehenden Handelswegen, archäologischen Funden und der florierenden Weinwirtschaft unverwechselbare Spuren römischen Wirkens erkennen. Um die faszinierende Vergangenheit erlebbar zu machen, wird in der Region Rheinhessen im Römerjahr ein vielseitiges Rahmenprogramm angeboten. Das Museum der Stadt Worms im Andreasstift bereichert das Programmjahr mit museumspädagogischen Terminen sowie dem Römertag am Sonntag, den 26. April, als besonderen Höhepunkt mit spannenden Angeboten für Groß und Klein.

Am diesjährigen Römertag können kleine und große Entdecker von 11 bis 17 Uhr die Welt der Römer im Andreasstift interaktiv erleben – bei freiem Eintritt. Ein vielseitiges Familienprogramm, aufregende Mitmachaktionen, aufschlussreiche Führungen und die eindrucksvolle Sammlung des Museums nehmen Besucher mit auf eine spannende Spurensuche, die das Wirken der Römer hautnah erleben lässt.

Kostenlose Führungen in die Welt der Römer

Ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt drei kostenlosen Kurzführungen und einem lebensechten Legionär bietet tiefgehende Einblicke in das Leben der Römerzeit:

• 11 Uhr / 13 Uhr / 15 Uhr: Römische Führungen – keine Anmeldung notwendig

• Ganztägig: Römische Vergangenheit zum Anfassen mit dem Legionär Manius Octavius Praecox

Treffpunkt für die Führungen ist der Weckerlingplatz vor dem Museum.

Familienfreundliches Programm mit Spiel, Kreativität und Film

Für kleine Entdecker bieten der römische Spieleparcours „Lupulus – Er will doch nur spielen“, Bastel- und Kreativstationen im Erdgeschoss sowie dem 2. Obergeschoss und unterhaltsame Filmvorführungen ein aufregendes Programm. Zudem laden Mitmachstationen auf der gesamten Ausstellungsfläche und die Rallye „Entdeckungstour im Andreasstift“ zur Erkundung in Eigenregie ein. Besonders fassbar wird die römische Vergangenheit nicht zuletzt durch einen authentischen römischen Legionär aus Mogontiacum, dem heutigen Mainz, der interessierten Besuchern anhand realitätsgetreuer Ausrüstungsgegenstände das zeitgenössische Legionärsleben näherbringt – Ausprobieren gewünscht!

Museum zum Erleben und lernen im Römerjahr – Museum live

Für die ganz Kleinen lässt sich die große Zeitgeschichte nicht nur am Römertag nacherleben. Mit „Museum live – Das museumspädagogische Angebot der Wormser Museen“ werden im Andreasstift für die Museumskids lehr- und aktionsreiche Werkstattstationen angeboten:

• Sa 30.05.2026 / 11 – 12.30 Uhr: römische Legionärs-Helme

• Sa 26.09.2026 / 11 – 12.30 Uhr: römische Mosaikböden

• Ganzjährig: Museum live als buchbares Workshopangebot für Schulklassen und Gruppen verschiedener Altersstufen mit Führung und Workshopangebot

Anmeldungen werden über museumsvermittlung@worms.de, beziehungsweise Tel. 06241-8534120 entgegengenommen. Die Gebühren betragen jeweils 5 Euro. Bei einer individuellen Buchung von Museum live wird zusätzlich eine Führungs- und Workshopgebühr erhoben.

Ein Blick in die römische Geschichte von Worms

Das Museum Andreasstift offenbart in seiner Dauerausstellung besondere Einblicke in über 400 Jahre währende Siedlungsgeschichte der Römer in Worms, die bis heute noch nachhallt. Artefakte aus den Bereichen Militär, Spiel, Schmuck und Religion vermitteln wirkungsvolle Eindrücke in die Wormser Lebensrealität zur Römerzeit. Am diesjährigen Römertag im besonderen Römerjahr mit vielseitigem Rahmenprogramm, lässt sich die Geschichte Worms von Groß und Klein aktions- und lehrreich nacherleben. Weitere Informationen unter www.museum-andreasstift.de sowie https://www.rheinhessen.de/roemerjahr2026

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 15:55