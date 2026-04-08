Wiesloch – Supermarkt-Diebstahl eskaliert: Täter greifen Ladendetektivin an

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr betraten ein 20-Jähriger und eine 22-Jährige ein Lebensmittelgeschäft in der Schloßstraße. Dort nahmen sie mehrere Warenartikel aus dem Regal an sich und beabsichtigten im Weiteren, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Die Ladendetektivin wurde auf die Situation aufmerksam und stellte zunächst die 22-Jährige zur Rede. Als die 22-Jährige jedoch versuchte zu flüchten, hielt die Ladendetektivin die Frau fest. Daraufhin ergriff der 20-Jährige die Mitarbeiterin, woraufhin es zu einem Handgemenge kam und beide zu Boden stürzten. Hierbei verletzte sich die Mitarbeiterin leicht am Finger und am Knie. Der 22-jährigen Diebin gelang dabei die Flucht aus dem Einkaufsgeschäft. Der 20-Jährige hingegen wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und in die Büroräumlichkeiten gebracht. Während der polizeilichen Maßnahmen kehrte die 22-Jährige zur Tatörtlichkeit zurück und händigte einen Teil des entwendeten Diebesgutes aus. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei beiden Tätern jeweils ein Messer aufgefunden werden. Diese kamen während der Tatausübung jedoch nicht zum Einsatz. Für die Durchführung der weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde das Duo zum Polizeirevier Wiesloch gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen. Das Duo erwartet nun eine Anzeige wegen des schweren räuberischen Diebstahls.

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 15:43