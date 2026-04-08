Schifferstadt – Kostenloser Kinonachmittag für Junggebliebene 65plus

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Einladung für Menschen 65+ in Schifferstadt

Die Horizont Seniorenhilfe lädt ältere Menschen aus Schifferstadt und Umgebung zu einem weiteren

Kinonachmittag am 15. April 2026 ein.

Am Mittwoch, den 15. April 2026, findet um 15.00 Uhr im Rex-Kino-Center Schifferstadt (Zeppelinstraße 6) ein kostenloser Kinonachmittag für Menschen ab 65 Jahren statt. Gezeigt wird die französische Tragikomödie „Bon Voyage – Bis hierher und noch weiter“: Eine berührende Geschichte über die 80-jährige Marie, die trotz schwerer Krankheit die Kontrolle über ihr Leben behält – und dabei ihre Familie auf eine unvergessliche Reise mitnimmt.

Der Eintritt ist frei, Begleitpersonen sind willkommen, Einlass ab 14.30 Uhr, eine Rampe ist vorhanden, keine Anmeldung notwendig.

Veranstalter ist die Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe

Quelle Stadt Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 15:36