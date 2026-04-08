Mosbach – Mann leistet Widerstand – Messer aufgefunden

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 50-Jähriger randalierte am Dienstagabend in Mosbach und leistete Widerstand

gegen Polizisten. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Alten Neckarelzer Straße verständigte gegen 22.30 Uhr die Polizei, nachdem sich der 50-jährige Mitbewohner des Hauses aggressiv verhielt, ihn beleidigte und schlug. Beim

Eintreffen der Polizisten hielt der Randalierer eine Bierflasche in der Hand und baute sich bedrohlich gegenüber zwei Beamten auf. Gleichzeitig näherte sich eine weitere Streife, um den 50-Jährigen festzunehmen. Hierbei versuchte er sich

mehrfach aus den Griffen herauszuwinden. Schließlich gelang es den Beamten unter großem Kraftaufwand dem Mann Handschellen anzulegen. Bei seiner Durchsuchung wurde in einem Socken ein Küchenmesser aufgefunden. Da der 50-Jährige

offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Währenddessen beleidigte er die Polizeibeamten mehrmals. Er musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Mosbach verbringen und hat nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 09:53