Mannheim – Jid Okeke wechselt aus England zum SV Waldhof

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Während sich die 3. Liga in ihrer Schlussphase befindet, laufen im Hintergrund beim SV Waldhof Mannheim 07 die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Heute kann der SVW seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorstellen.

Der 21-jährige, variabel einsetzbare Außenverteidiger Jid Okeke hat einen Vertrag beim SV Waldhof unterschrieben und wird ab dem Sommer für den Mannheimer Drittligisten auflaufen. Zuletzt spielte Jid Okeke in der englischen League One und League Two für Stockport County und den FC Walsall.

Jid Okeke wurde in Ahaus geboren und spielte in der Jugend für den FC St. Pauli, bevor 2018 der Schritt nach England folgte.

„Jid Okeke bringt ein sehr spannendes Spielerprofil in unsere Mannschaft. Für die Außenverteidigerposition verfügt er über Attribute, die wir für unser Spiel mit und gegen den Ball gerne sehen. Mit 1,92 m ist Jid zum einen sehr robust, zeichnet sich aber auch durch seine hohe Geschwindigkeit aus. Nach den letzten Jahren in England trauen wir ihm den Schritt in die 3. Liga zu und freuen uns, dass wir uns mit dem Spieler letztlich einigen konnten“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

„Ich freue mich wirklich sehr auf diese Aufgabe hier in Mannheim. Von den ersten Gesprächen an habe ich gespürt, dass ich hier ab dem Sommer auflaufen möchte. Nach acht Jahren in England freue ich mich auch sehr, nach Deutschland zurückzukehren. Nachdem ich nun auch die Fans im Stadion miterlebt habe, ist meine Vorfreude auf die kommende Saison noch einmal gewachsen“, so Jid Okeke bei seiner Vertragsunterzeichnung.

„Jid ist mit seinen 21 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Durch seine Erfahrungen im englischen Fußball ist er das intensive und körperliche Spiel gewohnt, weshalb ihm die Umstellung auf die 3. Liga leicht fallen sollte. Er bringt viel Potenzial mit, das wir durch gute Arbeit und individuelle Spielerentwicklung weiter ausschöpfen möchten. Unabhängig von seinen sportlichen Fähigkeiten erfüllt Jid in den kommenden zwei Jahren zudem die U23-Regelung der 3. Liga“, so Mathias Schober, Direktor Sport des SV Waldhof.

Quelle SV Waldhof mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 16:09