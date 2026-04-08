  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
08.04.2026, 16:09 Uhr

Mannheim – Jid Okeke wechselt aus England zum SV Waldhof

1Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Während sich die 3. Liga in ihrer Schlussphase befindet, laufen im Hintergrund beim SV Waldhof Mannheim 07 die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Heute kann der SVW seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorstellen.

Der 21-jährige, variabel einsetzbare Außenverteidiger Jid Okeke hat einen Vertrag beim SV Waldhof unterschrieben und wird ab dem Sommer für den Mannheimer Drittligisten auflaufen. Zuletzt spielte Jid Okeke in der englischen League One und League Two für Stockport County und den FC Walsall.

Jid Okeke wurde in Ahaus geboren und spielte in der Jugend für den FC St. Pauli, bevor 2018 der Schritt nach England folgte.

„Jid Okeke bringt ein sehr spannendes Spielerprofil in unsere Mannschaft. Für die Außenverteidigerposition verfügt er über Attribute, die wir für unser Spiel mit und gegen den Ball gerne sehen. Mit 1,92 m ist Jid zum einen sehr robust, zeichnet sich aber auch durch seine hohe Geschwindigkeit aus. Nach den letzten Jahren in England trauen wir ihm den Schritt in die 3. Liga zu und freuen uns, dass wir uns mit dem Spieler letztlich einigen konnten“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

„Ich freue mich wirklich sehr auf diese Aufgabe hier in Mannheim. Von den ersten Gesprächen an habe ich gespürt, dass ich hier ab dem Sommer auflaufen möchte. Nach acht Jahren in England freue ich mich auch sehr, nach Deutschland zurückzukehren. Nachdem ich nun auch die Fans im Stadion miterlebt habe, ist meine Vorfreude auf die kommende Saison noch einmal gewachsen“, so Jid Okeke bei seiner Vertragsunterzeichnung.

„Jid ist mit seinen 21 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Durch seine Erfahrungen im englischen Fußball ist er das intensive und körperliche Spiel gewohnt, weshalb ihm die Umstellung auf die 3. Liga leicht fallen sollte. Er bringt viel Potenzial mit, das wir durch gute Arbeit und individuelle Spielerentwicklung weiter ausschöpfen möchten. Unabhängig von seinen sportlichen Fähigkeiten erfüllt Jid in den kommenden zwei Jahren zudem die U23-Regelung der 3. Liga“, so Mathias Schober, Direktor Sport des SV Waldhof.

Quelle SV Waldhof mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 16:09

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com