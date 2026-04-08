Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auseinandersetzung am Strandbad: Zwei Verletzte, Messer und Schlagstock im Einsatz – Am Samstagabend kam es im Bereich des Strandbads in Mannheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hielt sich ein 19-Jähriger gegen 21:00 Uhr gemeinsam mit Freunden an der Feuerstelle des Strandbads auf, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit mit einer anderen Personengruppe kam. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Dabei sollen nach aktuellem Ermittlungsstand auch ein Messer sowie ein Schlagstock eingesetzt worden sein. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Zudem wurde im Zuge der Auseinandersetzung ein Mobiltelefon entwendet.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 20:37