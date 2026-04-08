Mainz / Ludwigshafen / Rheinland-Pfalz – CDU und SPD einigen sich auf Sondierungspapier: Start für Koalitionsverhandlungen – Die CDU Rheinland-Pfalz und die SPD Rheinland-Pfalz haben ihre Sondierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen und sich auf ein gemeinsames Sondierungspapier verständigt. Auf dieser Grundlage sollen nun Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Das teilten die Verhandlungsführer Gordon Schnieder und Alexander Schweitzer in einem gemeinsamen Statement mit.

Nach Angaben von Gordon Schnieder seien die Gespräche „offen und vertrauensvoll“ verlaufen und von einem gemeinsamen Verantwortungsverständnis geprägt gewesen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarteten Klarheit, Verlässlichkeit und eine handlungsfähige Regierung, die Probleme löse statt verwalte.

Alexander Schweitzer betonte die Bedeutung der kommenden Jahre für die Zukunft des Landes. Ziel sei es, Rheinland-Pfalz wirtschaftlich stark zu halten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern und klare Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu geben. Dabei gehe es unter anderem um soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stärke sowie den Umgang mit dem Klimawandel.

Im Zentrum des Sondierungspapiers steht laut den Parteien das gemeinsame Ziel, Rheinland-Pfalz stabil weiterzuentwickeln. Wichtige Schwerpunkte sind Investitionen in Bildung, die Stärkung der Wirtschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen, eine verlässliche Gesundheitsversorgung in allen Regionen sowie die Stärkung der Kommunen und staatlicher Handlungsfähigkeit.

Das übergeordnete Ziel formulieren CDU und SPD in dem Papier mit einem klaren Anspruch: Rheinland-Pfalz solle wirtschaftlich stark, sozial gerecht und zukunftsorientiert bleiben. Dafür wollen beide Parteien gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Quelle: CDU Rheinland-Pfalz / SPD Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 13:21