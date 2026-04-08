Ludwigshafen – IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz zum Abschluss der Sondierungsgespräche

Ludwigshafen / Mainz – „Dynamik der schnellen Einigung nutzen“
Den Abschluss der Sondierungsgespräche in Rheinland-Pfalz kommentiert Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz:
„Die schnelle Verständigung in den Sondierungsgesprächen zeigt Verantwortungsbewusstsein – ein wichtiges Signal angesichts der aktuellen Wirtschaftslage in Rheinland-Pfalz. Minuswachstum im Jahresvergleich, die rückläufige Entwicklung in Industrie und Bau sowie eine gedämpfte Stimmung prägen derzeit den Standort. Jetzt kommt es darauf an, die Dynamik der schnellen Einigung zu nutzen und rasch für wirtschaftliche Orientierung zu sorgen. Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz erwarten vor allem eines: spürbare Entlastung. Wir brauchen einen wirtschaftspolitischen Neustart und verlässliche Perspektiven, damit Investitionen angestoßen werden und Wachstum wieder möglich wird. Unsere Forderungen: Bürokratie abbauen, Genehmigungen beschleunigen, Steuern und Abgaben senken – und zwar schnell und konkret.“
Quelle: Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen
Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 16:04