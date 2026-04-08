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08.04.2026, 10:03 Uhr

Ludwigshafen – „Herzgedanken“Konzert mit Gabriele Schwöbel und Martin Erhard am 19.04.2026 in Maudach

1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit mehr als zehn Jahren begeistern Gabriele Schwöbel (Rezitation) und Martin Erhard (Tenor & Pianist) ihr Publikum mit ihrer Reihe „Piano, Lied & Lyrik“. Zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst – präsentieren sie ein neues und ansprechendes Programm aus Musik und Poesie.

In diesem Frühjahr dreht es sich um die Liebe, wie der Titel ihres aktuellen Programms „Herzgedanken“ erahnen lässt. Die darin versteckten Themen: Herz, Danke und Gedanke möchten Schwöbel und Erhard mit Lyrik, Lied und Gesang im Raum klingen lassen. Gabriele Schwöbel lässt Gedichte von Dichtern wie Morgenstern, Ringelnatz und Tucholsky lebendig werden, während Martin Erhard mit bekannten Melodien aus Lied, Oper und Operette von Komponisten wie Händel, Liszt, Brahms und Lehar antwortet.

Ein besonderes Markenzeichen der Reihe darf auch diesmal nicht fehlen: Das Publikum ist herzlich eingeladen, bei ausgewählten Volksliedern mitzusingen – ein Element, das seit Jahren für eine lebendige Atmosphäre sorgt. Das Künstlerpaar freut sich auf ein musikalisch-literarisches Miteinander voller Klang, Gefühl und gemeinsamer Momente am Sonntag, 19. April 2026 um 17 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum Maudach (Schilfstraße). Eintritt frei.

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 10:03

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