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08.04.2026, 11:30 Uhr

Ludwigshafen – 95 Tonnen schwer, 16 Meter lang: Das Kernstück einer der leistungsfähigsten industriellen Wärmepumpen ist am BASF-Standort Ludwigshafen eingetroffen

2Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mehrere hundert Kilometer Wasserstraßen hat eines der größten Anlagenteile für den Bau der Wärmepumpe am Standort der BASF in Ludwigshafen hinter sich gebracht – der 95 Tonnen schwere sogenannte Plattenfallfilmverdampfer wurde per Schiff aus Schwedt an der Oder bis in den Hafen des BASF-Stammwerks transportiert. Per Schwertransport ging es im Anschluss über das Werksgelände an die Baustelle für die Wärmepumpe am Steamcracker, wo die Kernkomponente nun verbaut wird.

Die im Bau befindliche Anlage wird eine der leistungsfähigsten industriellen Wärmepumpen zur emissionsfreien Dampferzeugung weltweit sein. Der Fallfilmverdampfer übernimmt darin eine zentrale Rolle: Denn erst in ihm entsteht Dampf, der keinen Sauerstoff mehr enthält und damit ideale Voraussetzungen für die Nutzung in industriellen Anlagen erfüllt. Der hier erzeugte Prozessdampf gelangt anschließend über das Verbundnetz am Standort zu den Produktionsbetrieben, wo er als Energieträger dient.
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Mit der erfolgreichen Anlieferung des Plattenfallfilmverdampfers ist nun ein wesentlicher logistischer Schritt im Rahmen des Projekts abgeschlossen. Das rund 16 Meter lange Anlagenteil wurde von unserem Projektpartner GIG Karasek konstruiert. Das Unternehmen aus Österreich zeichnet auch hauptverantwortlich für die Errichtung der Wärmepumpe. Gemeinsam mit BASF wurde ein überwiegender Teil der Anlagenkomponenten eigens auf das technische Umfeld auf dem Werksgelände des Chemieunternehmens angepasst. Die Gebäudeinfrastruktur – darunter die Anlagenhalle und das Schaltanlagengebäude – wurde bereits fertiggestellt; auch ein Großteil der Rohrleitungen zum Steamcracker ist vorbereitet.
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Die entstehende Wärmepumpe wird mithilfe von Grünstrom bis zu 500.000 Tonnen CO2-freien Dampf pro Jahr herstellen und dabei eine thermische Leistung von rund 50 Megawatt aufweisen. Der Dampf soll vornehmlich zur Produktion von Ameisensäure eingesetzt werden. Bis zu 98 Prozent der hier jährlich entstehenden Treibhausgasemissionen können auf diese Weise vermieden werden – eine Reduktion von 100.000 Tonnen CO2 im Jahr. Zur Dampferzeugung kommt in der Wärmepumpe Abwärme aus Kühlprozessen von einem der beiden Steamcracker am Standort zum Einsatz.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Mitte des Jahres 2027 geplant. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt das Projekt im Rahmen der Klimaschutzverträge mit bis zu rund 310 Millionen Euro.

Bilder: Per Schwertransport ging es für den Plattenfallfilmverdampfer über das BASF-Werksgelände in Ludwigshafen.
Foto: BASF
Ein Schwergewicht: Zwei Kräne heben den fast 100 Tonnen wiegenden Fallfilmverdampfer in die Luft.
Foto: BASF
An der Baustelle für die Wärmepumpe wird die Kernkomponente an seinen vorbestimmten Platz gehoben.
Foto: BASF

Über BASF
BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Unser Anspruch: Wir wollen das bevorzugte Chemieunternehmen sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 108.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst als Core Businesses die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care; die Standalone Businesses sind in den Segmenten Surface Technologies und Agricultural Solutions gebündelt. BASF erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von rund 60 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.
Quelle BASF

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 11:30

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