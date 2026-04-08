Heidelberg – Schwimmabzeichen im Hallenbad Köpfel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Abnahme der Seepferdchen-Prüfung

Am Freitag, den 10. April 2026, bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder im Hallenbad Köpfel wieder eine Schwimmabzeichenabnahme an. Zwischen 13 und 17 Uhr können Interessierte die Prüfung für das Seepferdchen absolvieren. Die Prüfungen finden auf einer vom Schwimmbetrieb abgetrennten Bahn im Schwimmerbecken statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer ein Abzeichen machen möchte, kann sich jederzeit im Zeitraum von 13 bis 16.45 Uhr am Schwimmerbecken beim Bad-Team melden und wird dann der nächstmöglichen Prüfungsgruppe zugeteilt.

Um sich auf die Abnahme vorzubereiten, lohnt ein Blick auf die Baderegeln: www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabzeichen.

Der reguläre Badeintritt ist beim Betreten an der Kasse zu entrichten. Nach bestandener Prüfung ist für die Abzeichen und die Urkunden der Prüfungen zusätzlich ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro an der Badkasse zu zahlen.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg