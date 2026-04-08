Heidelberg – Schändung von Stolpersteinen: Jetzt wird eine Belohnung ausgesetzt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Bereich der Heidelberger Innenstadt sind seit Längerem an verschiedenen Stellen sogenannte „Stolpersteine“ installiert worden, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Seit Mitte März 2026 wurden von bislang unbekannter Täterschaft mit roter Lackfarbe Herzen um insgesamt 13 dieser Steine gesprüht. Zudem wurde jeweils der Schriftzug „Liebe“ auf den Boden geschmiert. Die Reinigungskosten werden durch die Stadt Heidelberg derzeit auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt deswegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, setzt die Staatsanwaltschaft Heidelberg eine Belohnung in Höhe von

2.000 Euro

aus.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges.

Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern nehmen die Polizeibeamten des Hinweistelefons (0621/174-4444) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle Staatsanwaltschaft HD

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 13:23