Heidelberg – Geparkter BMW massiv beschädigt; wirtschaftlicher Totalschaden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 00:00 Uhr und 05:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen in der Bahnhofstraße/ Kurfürstenpassage geparkten weißen BMW. Der BMW war zwischen einem Hotel und einer dortigen Baustelle abgestellt. Unter massiver Gewalteinwirkung wurde die Windschutzscheibe eingetreten oder mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Ebenso konnten Kratzer und Dellen auf der Motorhaube sowie am Kotflügel festgestellt werden. Außerdem wurden die beiden Außenspiegel so stark beschädigt, dass sich das Gehäuse vom Spiegel löste. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der noch nicht abschließend beziffert werden kann. Die Hintergründe der Tat sowie die Täter sind bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 15:47