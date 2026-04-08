Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Frankenthal steht ein 14-Jähriger im Verdacht, im Januar und Februar 2026 mehrere Raubdelikte und andere Straftaten insbesondere in Frankenthal begangen zu haben.

Am Nachmittag des 21.01.2026 soll der Jugendliche einen Tretroller in Harthausen entwendet haben.

Am 13.02.2026 soll der 14-Jährige in Frankenthal in der Nähe des Hauptbahnhofes drei Raubtaten begangen haben.

Gegen 12:30 Uhr, soll er zunächst einen anderen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen unter Vorzeigen eines, in seinem Hosenbund steckenden Cuttermessers, bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt haben.

Nachdem beide Geschädigten angaben, kein Bargeld mit sich zu führen, soll der Tatverdächtige deren Kleidung durchsucht haben. Dabei soll er Bargeld in Höhe von 70 Cent gefunden, aber bei den Geschädigten belassen haben. Anschließend soll er den 15-Jährigen getreten haben und mit einem E-Scooter geflüchtet sein.

Kurz nach dieser Tat soll er im Bereich der Unterführung des Hauptbahnhofs in Frankenthal zwei weitere Jugendliche in Alter von 14 und 15 Jahren bedroht und sie auf gleiche Weise zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei soll er 15 Euro Bargeld entwendet haben und anschließend geflüchtet sein.

Einige Stunden später, gegen 15:40 Uhr, soll der Jugendliche in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofs einen 16-Jährigen bedroht und aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Da der 16-Jährige sich weigerte, soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Dadurch wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Anschließend soll sich der Tatverdächtige vom Tatort entfernt haben.

Darüber hinaus ist der 14-Jährige verdächtig, am 27.02.2026 gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen im Parkhaus am Bahnhof Frankenthal die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen, Münzgeld sowie Haus- und Garagenschlüssel entwendet und zudem die Beifahrertür zerkratzt sowie den Außenspiegel abgerissen zu haben.

Aufgrund der aufgeführten Taten wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankental (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten räuberischen Erpressung erlassen.

Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen am 29.03.2026 verhaften und dem Haftrichter vorführen. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 14-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt.

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 10:13