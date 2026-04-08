Frankenthal – Der erste Welcome Day 2026 als interaktive Entdeckungsreise für die Mitarbeitenden

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtrallye und Networking:

Am Donnerstag, den 26. März, fand erneut der Welcome Day der Stadtverwaltung statt. Neue Kolleginnen und Kollegen erhielten dabei einen abwechslungsreichen und interaktiven Einblick in die verschiedenen Bereiche der Verwaltung. Der Welcome Day ist fester Bestandteil der internen Veranstaltungsreihe und wird viermal jährlich durchgeführt.

Ein besonderes Highlight war erneut die Stadtrallye, die seit der letzten Veranstaltung fest zum Programm gehört. Sie ermöglichte den Teilnehmenden, die Verwaltung auf spielerische Weise kennenzulernen und sich aktiv einzubringen. Ergänzt wurde das Angebot durch Planspiele, die praxisnahe Einblicke in Abläufe und Strukturen der Verwaltung vermittelten. „Die Mischung aus interaktiven Formaten fördert den Austausch und sorgt immer wieder für kreative Ideen“, erklärt Sanja Boskovic.

Neben den inhaltlichen Programmpunkten stand auch der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Das traditionelle Mittagessen mit Pizza trug zur entspannten Atmosphäre bei, in der sich alle Teilnehmenden austauschen und neue Kontakte knüpfen konnten.

„Es ist beeindruckend, wie schnell sich unsere neuen Kolleginnen und Kollegen integrieren und mit so viel Energie und Engagement dabei sind. Der Welcome Day trägt maßgeblich dazu bei, den Teamgeist zu stärken und den Einstieg in die Verwaltung zu erleichtern“, so Noah Rieger.

Die Stadtverwaltung freut sich bereits auf die kommenden Welcome Days, die auch künftig wertvolle Einblicke und Austauschmöglichkeiten bieten werden.

Weitere Informationen zu Ausbildung und Karriere bei der Stadtverwaltung Frankenthal unter:

www.frankenthal.de/karriere

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2026, 10:26