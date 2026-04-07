Worms – Backfischfestumzug 2026: Anmeldephase beginnt!



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn es vom 29. August bis zum 6. September auf der

Kisselswiese wieder herrlich nach Süßspeisen und frischem Backfisch riecht, ist auch der traditionelle Festumzug am

ersten Backfischfest-Sonntag, dem 30. August, nicht weit.

Auch in diesem Jahr sind alle Interessierten – ob Vereine, Unternehmen, Verbände oder Gemeinden – wieder

eingeladen, an den Feierlichkeiten mitzuwirken. Alle Teilnahmebedingungen sowie das Anmeldeformular sind ab

sofort auf der offiziellen Homepage www.backfischfest.de unter der Rubrik „Infos – Anmeldeformulare“ verfügbar.

Feierende Besucher, festlich geschmückte Wägen und tosende „Ahoi“-Rufe – am 30. August zieht das bunte Treiben des

Festumzugs wieder durch die Wormser Innenstadt. Die seit Jahrzehnten liebevoll gepflegte Tradition zählt zu den großen

Highlights, auf die jedes Jahr begeistert hingefiebert wird.

Präsentiert wird der Umzug 2026 von der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG. Willkommen sind Teilnehmer mit Fahrzeug oder

auch als Fußgruppe mit einem Sinn für Kreativität: „Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder zu sehen, wie die Teilnehmer die

Tradition repräsentieren und die klassischen Gestaltungselemente des Fests in ihrem Beitrag aufgreifen“, erklärt Artur Kiefel,

Projektmanager der Kultur und Veranstaltungs GmbH und Verantwortlicher für das Rahmenprogramm.

Etwaige Dekorationsmaterialien sind rechtzeitig und zum Selbstkostenpreis beim TicketService im WORMSER erhältlich.

Die Anmeldung für den Umzug ist kostenlos und kann bis zum 1. Juli 2026 über das entsprechende Formular eingereicht werden.

Tipps zur Gestaltung von Umzugswagen sowie weitere Inspirationen gibt es neben dem Anmeldeformular unter

www.backfischfest.de.

Backfischfest

Das größte Volks- und Weinfest am Rhein wird dieses Jahr, wie gewohnt, neun Tage lang vom 29. August bis zum 6. September

gefeiert. Besucher können sich auf klassische Fahrgeschäfte, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches

Rahmenprogramm mit Festumzug, Fischerstechen, der Fischerwääder Kerb und einer feierlichen Eröffnung freuen.

Besonders beliebt sind die Weinproben auf dem Riesenrad – aber auch für Weinliebhaber, die es nicht in die Höhe verschlägt, bietet

das Backfischfest ein angemessenes Angebot: Edle Tropfen können auch im Wonnegauer Weinkeller oder im Stiftskeller der

Winzer des Stadtmarketings Nibelungenstadt Worms e. V. genossen werden. Auf ein kühles Bier und ausgelassene

Stimmung können sich die Gäste des Festzeltes (Project 4 GmbH & Co. KG) freuen.

Bild: Bernward Bertram

Quelle: Stadt Worms

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:13