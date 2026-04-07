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BFF Umzug 2025 Bernward Bertram
07.04.2026, 21:13 Uhr

Worms – Backfischfestumzug 2026: Anmeldephase beginnt!

BFF Umzug 2025 Bernward Bertram
Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn es vom 29. August bis zum 6. September auf der
Kisselswiese wieder herrlich nach Süßspeisen und frischem Backfisch riecht, ist auch der traditionelle Festumzug am
ersten Backfischfest-Sonntag, dem 30. August, nicht weit.

Auch in diesem Jahr sind alle Interessierten – ob Vereine, Unternehmen, Verbände oder Gemeinden – wieder
eingeladen, an den Feierlichkeiten mitzuwirken. Alle Teilnahmebedingungen sowie das Anmeldeformular sind ab
sofort auf der offiziellen Homepage www.backfischfest.de unter der Rubrik „Infos – Anmeldeformulare“ verfügbar.

Feierende Besucher, festlich geschmückte Wägen und tosende „Ahoi“-Rufe – am 30. August zieht das bunte Treiben des
Festumzugs wieder durch die Wormser Innenstadt. Die seit Jahrzehnten liebevoll gepflegte Tradition zählt zu den großen
Highlights, auf die jedes Jahr begeistert hingefiebert wird.

Präsentiert wird der Umzug 2026 von der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG. Willkommen sind Teilnehmer mit Fahrzeug oder
auch als Fußgruppe mit einem Sinn für Kreativität: „Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder zu sehen, wie die Teilnehmer die
Tradition repräsentieren und die klassischen Gestaltungselemente des Fests in ihrem Beitrag aufgreifen“, erklärt Artur Kiefel,
Projektmanager der Kultur und Veranstaltungs GmbH und Verantwortlicher für das Rahmenprogramm.

Etwaige Dekorationsmaterialien sind rechtzeitig und zum Selbstkostenpreis beim TicketService im WORMSER erhältlich.
Die Anmeldung für den Umzug ist kostenlos und kann bis zum 1. Juli 2026 über das entsprechende Formular eingereicht werden.
Tipps zur Gestaltung von Umzugswagen sowie weitere Inspirationen gibt es neben dem Anmeldeformular unter
www.backfischfest.de.

Backfischfest
Das größte Volks- und Weinfest am Rhein wird dieses Jahr, wie gewohnt, neun Tage lang vom 29. August bis zum 6. September
gefeiert. Besucher können sich auf klassische Fahrgeschäfte, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm mit Festumzug, Fischerstechen, der Fischerwääder Kerb und einer feierlichen Eröffnung freuen.

Besonders beliebt sind die Weinproben auf dem Riesenrad – aber auch für Weinliebhaber, die es nicht in die Höhe verschlägt, bietet
das Backfischfest ein angemessenes Angebot: Edle Tropfen können auch im Wonnegauer Weinkeller oder im Stiftskeller der
Winzer des Stadtmarketings Nibelungenstadt Worms e. V. genossen werden. Auf ein kühles Bier und ausgelassene
Stimmung können sich die Gäste des Festzeltes (Project 4 GmbH & Co. KG) freuen.

Bild: Bernward Bertram
Quelle: Stadt Worms

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:13

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