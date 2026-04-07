Weinheim – Zweiburgengutschein immer präsenter



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Weinheimer Blumenhaus am Friedhof ist die zehnte Verkaufsstelle in der

Stadt – Rund 100 000 Euro im Umlauf

Mode, Bücher, Geschenke, Blumen, gutes Essen – und ein gutes Gefühl beim

Einkauf im örtlichen Handel und bei einer gemütlichen Stunde in der Gastronomie. Dafür

steht der Zweiburgengutschein, der als Einkaufsgutschein in Weinheim genutzt werden

kann – und automatisch für bargeldloses Zahlen beim Shopping und beim Essengehen.

Das blaue Kärtchen mit den vielen Vorteilen wird immer beliebter, kann Eva Wohlgemuth

berichten, die als City-Managerin auch den Zweiburgengutschein betreut.

Jetzt gibt es den Gutschein nämlich an zehn Verkaufsstellen zu kaufen und aufzuladen.

Dazugekommen ist vor Ostern das Weinheimer Blumenhaus, die Floristen gegenüber dem

Hauptfriedhof in der Bergstraße 158. Eva Wohlgemuth überbrachte jetzt den dortigen

Geschäftsführern Xenia Nittka und Dietmar Hofmann die Utensilien sowie einen „ersten

Schwung“ Karten. Das Weinheimer Blumenhaus ist von der Innenstadt gesehen der

„nördliche Vorposten“, liegt günstig an der B3 und hat viele Parkplätze am Laden.

Die anderen neun Verkaufsstellen sind die Buchhandlungen Beltz und Schäffner sowie

Floristik Mayer in der Hauptstraße, DiesbachMedien, Getränke Müller im Käsackerweg,

Horst Riede Optik in der Bahnhofstraße, PhysioMed im Hector Sport Center der TSG,

PEN Schreibaren in der Weststadt, die Tourist-Info am Marktplatz – und jetzt eben das

Weinheimer Blumenhaus.

Insgesamt zählt der Zweiburgen-Gutschein inzwischen über 50 Einlösestellen – von A wie

Amend bis Z wie Zehender. Dazu etliche Gastronomiebetriebe, darunter das Café Florian,

Diebsloch, Restaurant Tafelspitz, Platzhirsch, So Restaurant, die Wachenburg, die

Woinemer Hausbrauerei, Restaurant Zum Schwarzen Ochsen in Sulzbach sowie das

Schlosspark-Restaurant. Aktuell sind rund 100 000 Euro an noch nicht genutztem

Zweiburgen-Gutscheinwert im Umlauf. Ein guter Grund also, sich selbst oder anderen eine

Freude zu machen, findet Eva Wohlgemuth.

Das Weinheimer Blumenhaus nutzt den Zweiburgengutschein übrigens wie andere

Betriebe und Weinheimer Firmen auch als Mitarbeiterbonus: Mitarbeitende erhalten die

aufladbare Karte als steuerfreie Sachzuwendung und können damit für monatlich 50 Euro

in über 50 Geschäften und Restaurants sowie für Dienstleistungen bezahlen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 20:58