Weinheim – Für eine große Weinheimerin Neue Tafel an der Heidi-Mohr-Halle mit Infos aus dem Leben der Fußballerin



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Mit ihren Toren, ihrer Leidenschaft und ihrem Mut ebnete sie den Weg für

Generationen von Fußballerinnen, Heidi Mohr war eine Pionierin des deutschen Frauenfußballs aus Weinheim.“

Mit solchen Sätzen erklärt die Stadt auf einer Info-Tafel

am Eingang der Heidi-Mohr-Halle in der Breslauer Straße jetzt, wer die Namensgeberin

der Halle ist und was sie für Weinheim und den Frauenfußballsport geleistet hat.

Heidi Mohr, die in diesem Jahr 59 Jahre alt geworden wäre, ist in der Weinheimer

Stahlbadsiedlung aufgewachsen. Am Elternhaus gibt es schon länger eine Gedenktafel.

Als sie im Jahr 2019 viel zu früh verstarb, plante die Stadt gerade eine neue Sporthalle zur

Zweiburgenschule am Rolf-Engelbrecht-Haus. Als es um die Frage ging, wie man der

Fußballerin ein Denkmal setzen könnte, stimmt der Gemeinderat auf Vorschlag von

Oberbürgermeister Manuel Just dafür, die neue Halle nach ihr zu benennen; die

Einweihung mit Namensgebung fand 2022 statt – im Beisein von Familienmitgliedern und

sportlichen Weggebleitern. Seither erinnert in Weinheim die Heidi-Mohr-Halle an eine

große Weinheimerin, der zu Lebzeiten die großen Ehrungen verwehrt geblieben waren.

Auf Anregung des Weinheimer Bürgers Gerd Helbling und einiger Fußballfans ist nun

auch eine Erklärtafel zum Leben der Fußballerin angebracht worden, um das Wirken der

Sportlerin wach zu halten. Für die deutsche Nationalmannschaft erzielte Heidi Mohr 83

Tore in 104 Länderspielen. Unter anderem war sie mit dem deutschen Team dreimal

Europameisterin (1989, 1991 und 1995) und im Jahr 199 Europas Fußballerin des Jahres.

Neben ihrem Konterfei mit blondem Wuschelhaar, einem Foto des früheren Weinheimer

Sportfotografen und Heidi-Mohr-Kenners Wolf-Rüdiger Pfrang, heißt es zur Erklärung; „Die

Heidi-Mohr-Sporthalle erinnert an eine außergewöhnliche Sportlerin und eine ganz

besondere Persönlichkeit unserer Stadt.“

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 22:03