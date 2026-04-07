Weinheim – Der Stadtverwaltung ein Gesicht gegeben



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rathaus wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für langjährige wichtige

Dienste und Aufgaben geehrt – Für 40 und 25 Jahre

Sie kümmern sich um die Kinder der Weinheimer Familien – und das seit

vielen Jahren. Sie leisten Beistand in schwierigen Situationen, sie halten Grünflächen und

Gebäude in Ordnung, verwalten das „Gedächtnis“ der Stadt und widmen sich anderen

mitunter heiklen kommunalpolitischen Themen nah‘ am Puls der Bürgerinnen und Bürger.

Oder sie sorgen für die größtmögliche Sicherheit der Menschen, die hier leben.

Oberbürgermeister Manuel Just hat jetzt im Rathaus langjährige und verdiente

Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung geehrt, die als Teile der Stadtverwaltung nach außen

und nach innen wirken; die meisten von ihnen sind in der Stadtgesellschaft gut bekannt.

Georg Alles beispielsweise, der seit 40 Jahren im Dienst der Stadt steht, hat in all den

Jahren das Stadtbild Weinheims buchstäblich mitgeprägt, würdigte OB Just. Alles war

über viele Jahre in der Baumpflege tätig, mittlerweile ist er im Bauhof für die Pflege der

Grünanlagen in der Weststadt zuständig.

Peter Zschippig, der seit 1985 im Dienst der Stadt steht, hat das „bauliche Gesicht unserer

Stadt maßgeblich mitgestaltet“, wie Just einschätzte. Als Abteilungsleiter der Abteilung

Hochbau im Amt für Immobilienwirtschaft trug Peter Zschippig die strategische und

organisatorische Verantwortung für die Hochbaumaßnahmen der Stadt – von der

fachlichen Begleitung und Koordination von Bauprojekten über die Abstimmung mit

politischen Gremien und externen Planungsbüros bis hin zur Wahrnehmung von

Führungsaufgaben mit Personalverantwortung. Der OB sprach an, dass Peter Zschippig

in dieser Gemengelage mit großer Klarheit vorgegangen sein, verbunden mit der

Bereitschaft, auch in anspruchsvollen Situationen eigenständig Entscheidungen zu treffen

Auch Dieter Dumtzlaff ist seit 1985 bei der Stadt Weinheim beschäftigt.

Als Abteilungsleiter im Bürger- und Ordnungsamt trägt er die Verantwortung für die

Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten sowie für die ortspolizeibehördliche

Unterbringung psychisch kranker Menschen. Ein Aufgabenbereich, der, so Just, ein dickes

Fell erfordert, aber gleichzeitig auch viel Mitgefühl und Empathie. Er lobte: „Diese

Verbindung aus Durchsetzungskraft und Einfühlungsvermögen beherrschen Sie in

vorbildlicher Weise.“

Urte Nienstedt verbrachte ihr Berufsleben als pädagogische Fachkraft seit 1985 in der

Kindertagesstätte Kuhweid, sogar nach ihrem Renteneintritt im August 2023 ist sie der

Stadt als Springkraft in den Weinheimer Kindertageseinrichtungen treu geblieben. Der OB

erinnerte daran, dass Urte Nienstedt in ihrer langjährigen Tätigkeit als pädagogische

Fachkraft zu den Ersten gehörte, die Verantwortung für Inklusionskinder übernahmen. Sie

die inklusive Arbeit in der Einrichtung maßgeblich mit aufgebaut und weiterentwickelt.

Auch Thomas Paul ist seit 1985 bei der Stadt Weinheim und seit April 2006 im Team der

Friedhofsverwaltung. Dort ist er hauptsächlich für die Unterhaltung der fünf Weinheimer

Ortsteilfriedhöfe zuständig. Manuel Just wusste aber auch, dass der Jubilar dafür

verantwortlich ist, Trauerhallen und Grabstätten für Bestattungen und Trauerfeiern

vorzubereiten. „Ihre Pflichtbewusstheit und Zuverlässigkeit sind beispielhaft“, bescheinigte

der Rathauschef.

Unter den Mitarbeitern, die auch schon bereits ein Vierteljahrhundert bei der Stadt

Weinheims sind, sticht eine Person besonders heraus: Feuerwehrkommandant Ralf

Mittelbach. Manuel Just würdigte ihn mit den Worten: „Sie haben Ihr Hobby zum Beruf

gemacht – und das mit einer Leidenschaft, die im besten Sinne des Wortes ansteckend

ist. Sie brennen für die Feuerwehr, und das an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr.“

Mittelbachs Fachkompetenz genieße hohes Ansehen – und das weit über die

Stadtgrenzen hinaus. Der Weinheimer Kommandant engagierte sich aber auch

gewerkschaftlich auf Landesebene und setzt sich damit auch über Weinheim hinaus für

die Belange der Kolleginnen und Kollegen ein.

Mittelbachs Kollege Michael Grensemann ist ebenfalls seit 25 Jahren als

feuerwehrtechnischer Angestellter im Einsatzdienst der Feuerwehr Weinheim tätig – ein

Vierteljahrhundert im Dienst der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Sein

Schwerpunkt liegt in der Gerätewartung, damit leistet er einen wichtigen Beitrag im

technischen Ablauf des Feuerwehrdienstes. Als Mitglied im Personalrat übernimmt

Grensemann zusätzliche Verantwortung für die Belange der Kolleginnen und Kollegen.

Und auch ehrenamtlich engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr.

Julia Keil ist seit dem Jahr 2000 bereits in der Vollstreckungsabteilung der Stadtkasse tätig

– ein Arbeitsfeld, das Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen gleichermaßen

erfordert. Sie setzt die offenen Forderungen der Stadt Weinheim durch – von

Friedhofskosten über Kindergartengebühren bis hin zu Bußgeldern. Just bescheinigte:

„Dabei bringen Sie viel Verständnis mit, wissen aber auch den erforderlichen Nachdruck

zu setzen, wenn es notwendig ist.“

Silvia Wagner ist im Stadtarchiv jetzt schon ein Vierteljahrhundert als wahre Hüterin der

Weinheimer Stadtgeschichte tätig. Mit dem Studium der Kunstgeschichte und einer

Abschlussarbeit über die Adelshöfe in Weinheim bringt sie eine fachliche Qualifikation mit,

„die für unsere Archivarbeit von unschätzbarem Wert ist“, so Just. Er weiß: „Ihr breites

historisches Wissen, insbesondere im Bereich der Kunst- und Architekturgeschichte,

bereichert die Arbeit des Stadtarchivs in besonderer Weise.“

Stephanie Ivone-Pfeifer ist ebenso seit 25 Jahren als pädagogische Fachkraft in

Weinheimer Kindertageseinrichtungen tätig – ein Vierteljahrhundert voller Engagement für

Kinder und Familien. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich der Inklusion und der

Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Der OB beschrieb: „Mit großem

Einfühlungsvermögen und fachlicher Kompetenz begleiten Sie jedes Kind in seinem

individuellen Entwicklungsrhythmus und pflegen eine vertrauensvolle

Erziehungspartnerschaft mit den Familien.“

Auch Eva Krüger hat bereits 1997 ihr Anerkennungsjahr in der Kindertagesstätte Kuhweid

absolviert und ist dieser Einrichtung seither treu geblieben. Als pädagogische Fachkraft

war sie ab 2010 maßgeblich am Aufbau der Krippengruppe in der Kita Kuhweid beteiligt

und hat damit einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des Betreuungsangebots geleistet.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:55