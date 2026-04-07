Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Langjährige Mitarbeiter geehrt: Stadtverwaltung würdigt Engagement und Treue . Im Rathaus von Weinheim sind langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung für ihre Verdienste ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Manuel Just ehrte Beschäftigte, die seit 25 und 40 Jahren im Dienst der Stadt stehen und in ganz unterschiedlichen Bereichen zum Funktionieren des Gemeinwesens beitragen.

Die Geehrten prägen mit ihrer Arbeit das Leben in der Stadt auf vielfältige Weise: Sie kümmern sich um Kinder und Familien, unterstützen Menschen in schwierigen Lebenslagen, sorgen für Sicherheit, pflegen Grünanlagen und Gebäude oder bewahren als Archivare das historische Gedächtnis Weinheims.

40 Jahre im Dienst der Stadt

Seit vier Jahrzehnten engagieren sich mehrere Mitarbeiter für die Stadtverwaltung:

Georg Alles prägte über viele Jahre das Stadtbild, zunächst in der Baumpflege, heute in der Grünflächenpflege der Weststadt.

Peter Zschippig, langjähriger Leiter der Abteilung Hochbau, verantwortete zahlreiche Bauprojekte und koordinierte komplexe Vorhaben zwischen Verwaltung, Politik und externen Partnern.

Dieter Dumtzlaff trägt im Bürger- und Ordnungsamt Verantwortung für sensible Aufgaben wie die Unterbringung von Obdachlosen, Geflüchteten und psychisch erkrankten Menschen.

Urte Nienstedt war über Jahrzehnte als pädagogische Fachkraft tätig und engagiert sich auch nach ihrem Renteneintritt weiterhin in Kindertageseinrichtungen, insbesondere im Bereich Inklusion.

Thomas Paul sorgt seit vielen Jahren in der Friedhofsverwaltung für einen würdevollen Ablauf von Bestattungen und die Pflege der Friedhöfe.

25 Jahre Engagement für Weinheim

Auch zahlreiche Beschäftigte wurden für ein Vierteljahrhundert im Dienst der Stadt geehrt:

Ralf Mittelbach, Kommandant der Feuerwehr, steht seit 25 Jahren für Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz – auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Michael Grensemann ist als feuerwehrtechnischer Angestellter tätig und insbesondere für die Wartung der Einsatzgeräte verantwortlich.

Julia Keil arbeitet in der Vollstreckungsabteilung der Stadtkasse und verbindet Durchsetzungsvermögen mit Fingerspitzengefühl.

Silvia Wagner bewahrt im Stadtarchiv die Geschichte Weinheims und bringt ihre kunsthistorische Expertise ein.

Stephanie Ivone-Pfeifer engagiert sich als pädagogische Fachkraft mit Schwerpunkt Inklusion in Kindertagesstätten.

Eva Krüger ist seit vielen Jahren in der Kita Kuhweid tätig und war maßgeblich am Aufbau einer Krippengruppe beteiligt.

Oberbürgermeister Just betonte bei der Ehrung die große Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Funktionieren der Stadtverwaltung und das Zusammenleben in Weinheim. Ihr Engagement, ihre Erfahrung und ihre Verlässlichkeit seien ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Kommune.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 17:33