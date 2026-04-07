  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weinheim Vierteljahrhundert im Dienst der Stadt geehrt
07.04.2026, 17:33 Uhr

Weinheim – 40 und 25 Jahre im Dienst: Stadt Weinheim ehrt ihre treuesten Mitarbeiter

Weinheim Vierteljahrhundert im Dienst der Stadt geehrtWeinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Langjährige Mitarbeiter geehrt: Stadtverwaltung würdigt Engagement und Treue . Im Rathaus von Weinheim sind langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung für ihre Verdienste ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Manuel Just ehrte Beschäftigte, die seit 25 und 40 Jahren im Dienst der Stadt stehen und in ganz unterschiedlichen Bereichen zum Funktionieren des Gemeinwesens beitragen.

Die Geehrten prägen mit ihrer Arbeit das Leben in der Stadt auf vielfältige Weise: Sie kümmern sich um Kinder und Familien, unterstützen Menschen in schwierigen Lebenslagen, sorgen für Sicherheit, pflegen Grünanlagen und Gebäude oder bewahren als Archivare das historische Gedächtnis Weinheims.

40 Jahre im Dienst der Stadt

Seit vier Jahrzehnten engagieren sich mehrere Mitarbeiter für die Stadtverwaltung:

Georg Alles prägte über viele Jahre das Stadtbild, zunächst in der Baumpflege, heute in der Grünflächenpflege der Weststadt.
Peter Zschippig, langjähriger Leiter der Abteilung Hochbau, verantwortete zahlreiche Bauprojekte und koordinierte komplexe Vorhaben zwischen Verwaltung, Politik und externen Partnern.
Dieter Dumtzlaff trägt im Bürger- und Ordnungsamt Verantwortung für sensible Aufgaben wie die Unterbringung von Obdachlosen, Geflüchteten und psychisch erkrankten Menschen.
Urte Nienstedt war über Jahrzehnte als pädagogische Fachkraft tätig und engagiert sich auch nach ihrem Renteneintritt weiterhin in Kindertageseinrichtungen, insbesondere im Bereich Inklusion.
Thomas Paul sorgt seit vielen Jahren in der Friedhofsverwaltung für einen würdevollen Ablauf von Bestattungen und die Pflege der Friedhöfe.
25 Jahre Engagement für Weinheim

Auch zahlreiche Beschäftigte wurden für ein Vierteljahrhundert im Dienst der Stadt geehrt:

Weinheim Jahre im Dienst der Stadt geehrt

Ralf Mittelbach, Kommandant der Feuerwehr, steht seit 25 Jahren für Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz – auch über die Stadtgrenzen hinaus.
Michael Grensemann ist als feuerwehrtechnischer Angestellter tätig und insbesondere für die Wartung der Einsatzgeräte verantwortlich.
Julia Keil arbeitet in der Vollstreckungsabteilung der Stadtkasse und verbindet Durchsetzungsvermögen mit Fingerspitzengefühl.
Silvia Wagner bewahrt im Stadtarchiv die Geschichte Weinheims und bringt ihre kunsthistorische Expertise ein.
Stephanie Ivone-Pfeifer engagiert sich als pädagogische Fachkraft mit Schwerpunkt Inklusion in Kindertagesstätten.
Eva Krüger ist seit vielen Jahren in der Kita Kuhweid tätig und war maßgeblich am Aufbau einer Krippengruppe beteiligt.

Oberbürgermeister Just betonte bei der Ehrung die große Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Funktionieren der Stadtverwaltung und das Zusammenleben in Weinheim. Ihr Engagement, ihre Erfahrung und ihre Verlässlichkeit seien ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Kommune.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 17:33

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com