Speyer – Einladung: „Triff Mike“ – Bürgergespräch mit OB-Kandidat Mike Oehlmann

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem offenen Austausch ein.

Unter dem Motto „Triff Mike“ stellt Oehlmann am Donnerstag, den 9. April 2026, ab 19:00 Uhr im Nebenzimmer des Wirtshauses am Dom in Speyer zentrale Eckpunkte seiner Ideen für die Zukunft der Stadt vor. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, in einer offenen Diskussion Fragen zu stellen, Anregungen einzubringen und direkt ins Gespräch zu kommen.

„Mir ist es wichtig, den direkten Austausch mit den Speyerer Bürgern zu suchen. Gute Politik entsteht nur im Dialog“, so Oehlmann. Deshalb ist die Veranstaltung am Donnerstag Teil einer ganzen Reihe von Bürgergesprächen unter dem Motto „Triff Mike“, die in den kommenden Wochen und Monaten in ganz Speyer stattfinden werden. Ziel ist es, möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, persönlich ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen direkt einzubringen.

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Foto: Marius Weiler / Mike Oehlmann

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 08:04