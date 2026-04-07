Speyer – Dreister Einbruch in Dom: Tresor mit 5.000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 06. April 2026, wurde die Polizei über einen Einbruch in den Dom informiert. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Ostersonntag (05.04.2026) auf Montag gewaltsam Zutritt über ein verschlossenes Tor, das dabei aufgebrochen wurde.

Im Inneren entwendeten die Täter einen kompletten Standtresor, in dem sich rund 5.000 Euro Bargeld befanden. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Tresors geht die Polizei davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen gesucht

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 08:18