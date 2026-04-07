Sinsheim / Speyer – Technik Museen feiern Jubiläumsjahr 2026

Sinsheim / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – 45 Jahre Technikbegeisterung: Technik Museen Sinsheim Speyer feiern Jubiläumsjahr 2026

Die Technik Museen Sinsheim Speyer und ihre große Community haben 2026 gleich mehrfach Grund zum Feiern: Das Technik Museum Sinsheim blickt auf 45 Jahre Geschichte zurück, das Technik Museum Speyer auf 35 Jahre. Gleichzeitig steht auch eine außergewöhnliche Gemeinschaft im Mittelpunkt, die beide Häuser seit Jahrzehnten prägt.

Spektakuläre Flugzeuge auf Dächern, historische Lokomotiven, imposante U-Boote oder faszinierende Raumfahrttechnik zum Greifen nah – die Technik Museen Sinsheim Speyer stehen seit vielen Jahren für besondere Erlebnisse und außergewöhnliche Exponate. Doch hinter den Museen steckt weit mehr als eine beeindruckende Sammlung: Es sind vor allem die Menschen, die diese Orte zu etwas Besonderem machen.

Unter dem Leitgedanken „von Fans für Fans“ ist über Jahrzehnte hinweg ein starkes internationales Netzwerk entstanden, das Technikgeschichte nicht nur bewahrt, sondern aktiv mitgestaltet. Mitglieder, Unterstützer, Mitarbeitende und Technikfans aus aller Welt machen die Museen zu einem lebendigen Gemeinschaftsprojekt.

Der Anfang einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte

Die Geschichte begann Anfang der 1980er-Jahre im Kraichgau. Technikbegeisterte präsentierten erstmals ihre privaten Sammlerstücke öffentlich. Was als Idee in einem Stammtischkreis entstand, wurde am 6. Mai 1981 mit der Eröffnung des Technik Museum Sinsheim Realität. Der damals gegründete Museumsverein schuf dabei nicht nur eine organisatorische Basis, sondern vor allem auch eine starke Gemeinschaft Gleichgesinnter.

Zehn Jahre später folgte der nächste bedeutende Schritt: Am 11. April 1991 öffnete das Technik Museum Speyer seine Tore und setzte die gemeinsame Vision fort. Von Beginn an brachten Mitglieder ihr Fachwissen, ihre Kontakte, Exponate und viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit ein.

Bis heute verstehen sich die Museen nicht nur als klassische Ausstellungshäuser, sondern als Plattformen gemeinschaftlichen Engagements. Museumspräsident Hermann Layher betont:

„Viele Projekte wären ohne die Unterstützung unserer Mitglieder gar nicht möglich gewesen. Ohne die Community wären wir nur ein Museum. Mit ihr sind wir eine lebendige Bewegung.“

Wenn Leidenschaft Großes bewegt

Was einst klein begann, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einer weltweit einzigartigen Sammlung technischer Zeitgeschichte. Besonders sichtbar wird das bei den aufwendigen Großtransporten, die längst zum Markenzeichen der Museen geworden sind.

Da weder Sinsheim noch Speyer direkt an Bahnlinien oder Flughäfen angebunden sind, mussten Lokomotiven, Flugzeuge und andere Großexponate auf oft spektakulären Wegen über Straßen, Flüsse, durch Städte, Dörfer und teils sogar über Feldwege transportiert werden. Diese logistischen Meisterleistungen waren nur durch Fachwissen, Teamarbeit und das außergewöhnliche Engagement vieler Helfer möglich.

Heute präsentieren die Technik Museen Sinsheim Speyer auf mehr als 200.000 Quadratmetern technische Innovationen aus nahezu allen Bereichen – von klassischen Automobilen über die Luftfahrt bis hin zu Europas größter Raumfahrtausstellung. Rund 7.500 Mitglieder weltweit bilden das Fundament dieser Entwicklung.

Für viele von ihnen sind die Museen längst weit mehr als ein Ausflugsziel. Sie sind Teil der eigenen Geschichte und für manche sogar ein zweites Zuhause. Museumsleiter Andreas Hemmer sagt dazu:

„Bei uns ist man Teil einer großen Technikfamilie. Wir sind Mitglieder, wir sind Fans.“

Als Vereinsorganisation finanzieren sich die Museen über Eintrittsgelder, Spenden und Mitgliedsbeiträge – ein Modell, das seit Jahrzehnten zeigt, wie stark gemeinschaftliches Engagement sein kann.

Meilensteine und ikonische Großprojekte

Internationale Aufmerksamkeit erhielten die Museen immer wieder durch spektakuläre Projekte und herausragende Exponate. In Sinsheim zählen dazu unter anderem die Überschallflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144. In Speyer wurden die Boeing 747 und der Raumgleiter Buran zu weithin sichtbaren Wahrzeichen technischer Faszination.

Ein besonders eindrucksvolles Kapitel der jüngeren Geschichte ist die Überführung des U-Boots U17 von Kiel über Speyer nach Sinsheim. Das medienwirksame Projekt machte deutlich, wie technische Visionen heute umgesetzt und inszeniert werden können – und wie viele Menschen gemeinsam an solch einem Vorhaben mitwirken.

Seit der Eröffnung Ende Mai 2025 besuchten rund 250.000 Menschen das neue Exponat.

Jubiläumsjahr 2026 mit Aktionen und Museumsbuch

Das Jubiläumsjahr 2026 soll nicht nur den Blick zurück richten, sondern auch Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Über das gesamte Jahr hinweg sind verschiedene Aktionen sowie limitierte Jubiläumsprodukte geplant.

Ein besonderes Highlight ist die neue, mittlerweile fünfte Auflage des Großen Museumsbuchs. Auf 464 Seiten mit rund 950 Abbildungen präsentiert das zweisprachige Werk die bedeutendsten Exponate beider Standorte. Ergänzende Inhalte und integrierte QR-Codes verbinden klassische Museumsdokumentation mit digitalen Erlebnissen und machen Technikgeschichte auf neue Weise zugänglich.

Das Buch sowie weitere Informationen sind im Museumsshop und online unter technik-museum.de erhältlich.

Fazit

Mit ihren außergewöhnlichen Exponaten, spektakulären Großprojekten und einer starken internationalen Community stehen die Technik Museen Sinsheim Speyer seit Jahrzehnten für gelebte Technikleidenschaft. Das Jubiläumsjahr 2026 würdigt nicht nur die Geschichte beider Standorte, sondern vor allem auch die Menschen, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 07:27