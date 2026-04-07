Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike vor Einkaufsmarkt gestohlen – Zeugenaufruf



Neu-Edingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine 59-Jährige stellte um14:30 Uhr am Samstag ihr E-Bike vor einem Einkaufsmarkt in der Rosenstraße ab.

An den dort befindlichen Fahrradbügeln sicherte sie das Fahrrad mit einem Schloss. Als sie um kurz nach 15 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr ihr E-Bike samt des Fahrradschlosses gestohlen worden war.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein weißes E-Bike der Marke Cube, Modell Supreme RT HYbrid EXC mit einem Neuwert von über 3.500 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 22:00