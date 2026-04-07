

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim lädt zu ihren beliebten Smartphone-Kursen für Einsteiger*innen ein. Das Angebot „Starthilfe – digital dabei“ bietet die Möglichkeit, die grundlegenden Funktionen des Smartphones kennenzulernen und Kenntnisse zu vertiefen. Der Kurs richtet sich an Nutzer*innen von Android-Geräten und findet an drei aufeinander aufbauenden Terminen am Donnerstag 16., 23. und 30. April 2026, 10 bis 11:30 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 statt.

Referentin ist Christine Bär vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter:

Tel. 0621 293-8933 · stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de

Weitere Informationen zu den Kursinhalten unter Tel. 0621 293-8937

Ergänzender Smartphone-Treff

Ergänzend zum Kursangebot lädt die Stadtbibliothek zum Offenen Smartphone-Treff ein. Seniorinnen und Senioren haben hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Die Treffen werden von Mitarbeitenden der Bibliothek und engagierten Unterstützenden begleitet.

Die nächsten Termine sind am 7. Mai, 11. Juni und 09. Juli 2026, jeweils von 10:00 bis 11:30 Uhr.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 10:40