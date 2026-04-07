Mannheim – Ordnungsdienst unterstützt bei Poserkontrollen



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Auftakt der diesjährigen „Posersaison“ hat der städtische Ordnungsdienst die Polizei am sogenannten Car-Friday bis in die Nacht hinein unterstützt. Insgesamt waren 14 Kräfte des Ordnungsdienstes im Einsatz und beteiligten sich an umfangreichen Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich.

Nahezu hundert Fahrzeuge wurden kontrolliert und hierbei zahlreiche unzulässige technische Veränderungen, Manipulationen von Fahrzeugen und unnötige Lärm- und Abgasbelästigungen geahndet werden.

Im Rahmen der Kontrollen wurden darüber hinaus auch Verstöße festgestellt, die nicht unmittelbar Bezug zu Posing und illegalem Tuning haben – jedoch maßgeblich die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. So ahndeten die Einsatzkräfte 102 Parkverstöße, 15 Verstöße gegen die Anschnallpflicht und stellte 16 Personen fest, die ein Handy nutzten, während sie am Steuer saßen. Bei Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Messstellen in der Stadt registrierten die Einsatzkräfte insgesamt 191 Überschreitungen, in zwölf Fällen mit der Folge eines Fahrverbots.

Die Kontrollen verdeutlichen, dass neben gezielten Maßnahmen gegen die Poser-Szene auch allgemeine Verkehrsverstöße konsequent verfolgt werden. Ziel bleibt es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Im weiteren Verlauf der Sommersaison sind bereits weitere gemeinsame Kontrollaktionen geplant.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:31