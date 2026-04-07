Mannheim – Mehr Rücksicht zwischen Fuß- und Radverkehr auf dem Neckardamm

Mannheim- Rücksichtskampagne auf dem Neckardamm

Die Stadt Mannheim setzt in diesem Jahr ihre Plakatkampagne für mehr Rücksicht zwischen Fuß- und Radverkehr auf dem Neckardamm fort. Die Plakate sind erneut auf dem stark frequentierten Abschnitt des überregionalen Neckartalradwegs zwischen Fernmeldeturm und der Straßenbahnhaltestelle Holbeinstraße zu sehen. Unter dem Motto „Miteinander. Füreinander.“ und dem Hashtag #uffbasse sollen alle Verkehrsteilnehmenden für ein respektvolles und achtsames Miteinander sensibilisiert werden.

Neu in diesem Jahr ist zudem der Einsatz von Kreidespray-Markierungen auf dem Abschnitt zwischen Neuostheim und Seckenheim. Sie ermöglichen es, die bestehende Plakatkampagne räumlich zu erweitern und die Botschaft für mehr Rücksichtnahme erstmals auch bis nach Seckenheim sichtbar zu machen.

Bürgermeister Ralf Eisenhauer betont: „Auf unseren Wegen begegnen sich täglich Menschen mit ganz unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen – etwa zu Fuß, mit dem Rad, dem Kinderwagen, dem Rollator oder auch in Begleitung eines Hundes. Damit dieses Miteinander funktioniert, braucht es mehr als Regeln: Es braucht Aufmerksamkeit, Verständnis und die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen. Rücksicht ist kein Hindernis, sondern eine Haltung, die allen zugutekommt. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir denselben Raum teilen, schaffen wir gemeinsam ein Umfeld, in dem sich jede und jeder sicher und respektiert bewegen kann.“

Hintergrund:

Die regionale Biberroute auf dem Neckardamm bildet nicht nur das Ende des Neckartalradwegs, sondern verbindet Mannheim und Heidelberg miteinander. Gleichzeitig verknüpft sie die Mannheimer Innenstadt mit den Stadtteilen Neuostheim, Seckenheim und Feudenheim. Die Strecke eignet sich ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Gerade in den Sommermonaten nutzen viele Mannheimerinnen und Mannheimer die Route für Sport und in ihrer Freizeit. Auf dem stark frequentierten Weg ist gegenseitige Rücksichtnahme daher besonders wichtig.

Quelle stadt mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 11:07