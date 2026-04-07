  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Myshoun ai generated 8575639 640B
07.04.2026, 10:31 Uhr

Mannheim – Medienbildung Ü50 – Schritt für Schritt in die Online-Welt

Myshoun ai generated 8575639 640B
Bild:: KI auf Pixabay
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zweigstelle Rheinau der Mannheimer Stadtbibliothek bietet ein neues Angebot, das Menschen ab 50 Jahren schrittweise in die Online-Welt einführt. Seniorenmedienmentorin Alexandra Bechtel erklärt verschiedene Funktionen am Smartphone und unterstützt bei deren Anwendung und Nutzung.
Ein erster Themenblock steht für die Zeit von April bis Juni, jeweils dienstags, bereits fest:

Allererste Schritte mit dem Smartphone
14. April 2026 von 16-17 Uhr
Es werden die ersten Schritte am Smartphone erklärt, zum Beispiel wie man Anrufe tätigt und entgegennimmt oder Kontakte speichert. Eigene Fragen können gerne mitgebracht werden.

WhatsApp – Mit Familie & Freunden in Kontakt bleiben
28. April 2026 von 16-17 Uhr
Ein kurzer Gruß, ein Foto oder eine Sprachnachricht an die Liebsten senden. Das schafft Nähe auch über weite Entfernungen hinweg. Entdecken Sie, wie Sie mit Familie und Freunden über das Handy in Verbindung bleiben.

Onleihe-App – Ausleihe von digitalen Medien
12. Mai 2026 von 16-17 Uhr
Entdecken Sie die digitale Bibliothek der Stadtbibliothek Mannheim und wie Sie diese am Smartphone, dem Tablet oder iPad nutzen können.

Google-Maps – Leicht den Weg finden
9. Juni 2026 von 16-17 Uhr
Ein Blick auf das Handy kann helfen, den richtigen Weg zu finden – zu Fuß, mit Bus und Bahn oder dem Auto. Hier lernen Sie, wie Sie sich unterwegs orientieren können und den nächsten Bus garantiert nicht mehr verpassen.

Fotografieren mit dem Smartphone
23. Juni 2026 von 16-17 Uhr
Halten Sie schöne Momente fest – ganz ohne komplizierte zusätzliche Kamera. Sie lernen, wie Sie Fotos machen, anschauen und weitergeben können. So bleiben Erinnerungen lebendig und teilbar.

Ort: Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Rheinau, Kronenburgstraße 45-55 (im Gebäude der Konrad-Duden-Realschule), 68219 MA-Rheinau

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de oder 0621 87 10 253

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 11:20

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    3 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    4 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    5 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Klaviermusik am Nachmittag mit Seongyoon An
    Ludwigshafen – Bloch Zentrum „Die hörbare Welt“ – Nachmittagskonzert mit Seongyoon An am Klavier und Ausstellungsbesuch
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930