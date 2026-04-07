Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zweigstelle Rheinau der Mannheimer Stadtbibliothek bietet ein neues Angebot, das Menschen ab 50 Jahren schrittweise in die Online-Welt einführt. Seniorenmedienmentorin Alexandra Bechtel erklärt verschiedene Funktionen am Smartphone und unterstützt bei deren Anwendung und Nutzung.

Ein erster Themenblock steht für die Zeit von April bis Juni, jeweils dienstags, bereits fest:

Allererste Schritte mit dem Smartphone

14. April 2026 von 16-17 Uhr

Es werden die ersten Schritte am Smartphone erklärt, zum Beispiel wie man Anrufe tätigt und entgegennimmt oder Kontakte speichert. Eigene Fragen können gerne mitgebracht werden.

WhatsApp – Mit Familie & Freunden in Kontakt bleiben

28. April 2026 von 16-17 Uhr

Ein kurzer Gruß, ein Foto oder eine Sprachnachricht an die Liebsten senden. Das schafft Nähe auch über weite Entfernungen hinweg. Entdecken Sie, wie Sie mit Familie und Freunden über das Handy in Verbindung bleiben.

Onleihe-App – Ausleihe von digitalen Medien

12. Mai 2026 von 16-17 Uhr

Entdecken Sie die digitale Bibliothek der Stadtbibliothek Mannheim und wie Sie diese am Smartphone, dem Tablet oder iPad nutzen können.

Google-Maps – Leicht den Weg finden

9. Juni 2026 von 16-17 Uhr

Ein Blick auf das Handy kann helfen, den richtigen Weg zu finden – zu Fuß, mit Bus und Bahn oder dem Auto. Hier lernen Sie, wie Sie sich unterwegs orientieren können und den nächsten Bus garantiert nicht mehr verpassen.

Fotografieren mit dem Smartphone

23. Juni 2026 von 16-17 Uhr

Halten Sie schöne Momente fest – ganz ohne komplizierte zusätzliche Kamera. Sie lernen, wie Sie Fotos machen, anschauen und weitergeben können. So bleiben Erinnerungen lebendig und teilbar.

Ort: Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Rheinau, Kronenburgstraße 45-55 (im Gebäude der Konrad-Duden-Realschule), 68219 MA-Rheinau

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de oder 0621 87 10 253

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 11:20