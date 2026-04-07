Mannheim – Jungbuschbrücke: Erneuerung des Geh- und Radwegs in Fahrtrichtung Innenstadt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim beginnt am Montag, 13. April, bis voraussichtlich Ende Oktober 2026 mit der umfangreichen Sanierung des Geh- und Radwegs auf der Jungbuschbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund von starken Schäden am Bodenbelag ist eine Sanierung des Geh- und Radwegs zwingend erforderlich.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten und umfassen eine Gesamtstrecke von ca. 300 Metern. Während der Sanierungsarbeiten wird die Bestandsschicht des Bodenbelags entfernt und jeweils halbseitig ein neuer Korrosionsschutz sowie rutschhemmender Belag aufgebracht. Es wird eine Ersatzwegeführung eingerichtet, sodass der Fuß- und Radverkehr weiterhin möglich ist.

Für den motorisierten Individualverkehr wird es während der Bauausführung zu temporären Beeinträchtigungen kommen. Dabei wird die rechte Fahrspur, an vereinzelten Tagen und während der verkehrsarmen Zeit (9 bis 15 Uhr), eingeschränkt

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 600.000 Euro.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:36