Mannheim – Hund greift in Käfertal an: Halter verletzt – Pitbull-Besitzerin flüchtet

Mannheim / Mannheim-Käfertal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, griff ein Hund im Feldgebiet am Ida-Dehmel-Ring im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen anderen Hund an und verletzte hierbei auch den Hundehalter.

Ein 34-jähriger Mann war mit seinem Labrador-Rüden im Feldgebiet unterwegs, als ihm eine bislang unbekannte Frau mit einem Pitbull entgegenkam. Obwohl der Pitbull angeleint war, riss er sich los und griff unvermittelt den Labrador an. Der 34-Jährige ging dazwischen und konnte die Auseinandersetzung zwischen den Hunden nach kurzer Zeit beenden.

Die Halterin des Pitbulls entschuldigte sich für den Vorfall und bat den Geschädigten, die Polizei nicht zu verständigen. Als der 34-Jährige dennoch die Polizei alarmierte, entfernte sich die Frau von der Örtlichkeit.

Sowohl der Labrador-Halter als auch sein Hund wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, um seine Verletzungen medizinisch versorgen zu lassen.

Die unbekannte Hundehalterin wird wie folgt beschrieben:

– etwa 50 Jahre alt,

– ungefähr 165 bis 170 cm groß,

– schlanke Statur,

– graublondes, maximal schulterlanges Haar,

– bekleidet mit einer braunen Jacke.

Bei dem Hund handelte es sich um einen grau-weißen Pitbull-Rüden.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannte Hundehalterin geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 15:14