Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Erbachstraße in Ludwigshafen kam es am heutigen Tag zu einem schweren Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschäden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach ersten Informationen verlor ein Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses über die Fahrbahn geschleudert und in den Zaun einer gegenüberliegenden Gartenanlage gedrückt. Sowohl das Fahrzeug als auch der Zaun wurden dabei erheblich beschädigt.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam ebenfalls von der Fahrbahn ab, schleuderte in ein angrenzendes Betriebsgelände und blieb schließlich in einem Begrenzungszaun stehen.

Der Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch kurz darauf festgestellt werden Sein Beifahrer wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Zur genauen Unfallursache gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: MRN-News wird nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:30