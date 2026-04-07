Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Pfalztram-Projekt nimmt Fahrt auf: Planungsbüros beauftragt, Bürgerbeteiligung startet

Das Infrastrukturprojekt Pfalztram kommt weiter voran: Nach erfolgreicher Ausschreibung wurden erste Planungsleistungen vergeben. Damit tritt das Vorhaben in eine entscheidende Phase ein – begleitet von einer breit angelegten Bürgerbeteiligung in der Region.

Auf Grundlage eines gemeinsam unterzeichneten Letters of Intent sowie einer Anschubfinanzierung durch den Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ZÖPNV) konnten zwei renommierte Planungsbüros gewonnen werden. Die Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH und die OBERMEYER Gruppe übernehmen die Grundlagenermittlung und Vorplanung und unterstützen die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH im weiteren Planungsprozess.

Bürgerbeteiligung startet – Termine in der Region

Die Projektpartner setzen gezielt auf Transparenz und die frühzeitige Einbindung der Bevölkerung. In den kommenden Wochen finden zahlreiche Informations- und Beteiligungsveranstaltungen statt:

16.04., 18:30 Uhr – Ludwigshafen-Pfingstweide, Gemeindesaal St. Albert

23.04., 18:30 Uhr – Neuhofen, Bürgerhaus „Neuer Hof“

29.04., 18:30 Uhr – Waldsee, Kulturhalle

12.05., 18:30 Uhr – Ludwigshafen-Oppau, Bürgerhaus

19.05., 18:30 Uhr – Dannstadt, Zentrum Alte Schule

28.05., 18:30 Uhr – Mutterstadt, Palatinum

02.06., 18:30 Uhr – Ludwigshafen-Rheingönheim, Komm R(h)ein

09.06., 18:30 Uhr – Ludwigshafen-Maudach, Julius-Hetterich-Saal

16.06., 18:30 Uhr – Ludwigshafen-Edigheim, IGS Edigheim

Alle Termine finden Sie auch im Terminkalender der MRN-News

Weitere Informationen sowie aktuelle Hinweise sind online unter www.pfalz-tram.de abrufbar.

Darüber hinaus sind im Laufe des Jahres zusätzliche Beteiligungsformate geplant, darunter ein sogenanntes „Pfalztram-Forum“, das verschiedene Bevölkerungsgruppen und Interessenvertretungen einbinden soll.

Stimmen zum Projekt

Martin in der Beek betont:

„Die Pfalztram ist eine große Chance für die Region. Durch die frühzeitige Bürgerbeteiligung stellen wir sicher, dass die Planungen den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen entsprechen.“

Auch Volker Knörr sieht das Projekt als wichtigen Schritt für die Infrastrukturentwicklung und setzt auf eine breite Beteiligung der Bevölkerung.

Klaus Blettner unterstreicht die Bedeutung für die Stadt und das Umland:

Die Pfalztram biete große Potenziale – sowohl für die Mobilität als auch für wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen. Gleichzeitig sei es wichtig, Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger frühzeitig aufzugreifen.

Großprojekt mit regionaler Bedeutung

Mit der Pfalztram soll die Verkehrsinfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar nachhaltig verbessert werden. Ziel ist es, die Anbindung zwischen Ludwigshafen und den umliegenden Gemeinden zu stärken und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu gestalten.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 18:36