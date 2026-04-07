Ludwigshafen – Erneuerung des Pumpwerks im Hemshoftunnel / Verkehrsführung einspurig

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zuge der Erneuerung des Pumpwerks im Hemshoftunnel
muss ab Dienstag, 7. April, bis einschließlich Freitag, 15. Mai 2026, die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Oppau gesperrt
werden.
Das Pumpwerk wird mit drei Pumpen betrieben und dient der Entwässerung des Hemshoftunnels. Während einer turnusmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass eine der drei Pumpen nicht mehr funktionsfähig ist und die beiden übrigen Pumpen nur noch eingeschränkt arbeiten. Das Regenwasser-
Pumpwerk aus den 1970er-Jahren dient der Ableitung von Niederschlagswasser.
Im Rahmen der Maßnahme werden alle drei Pumpen sowie die zugehörigen Rohrleitungen erneuert. Zudem wird die
vorhandene elektrotechnische Ausstattung an den aktuellen Stand der Technik angepasst und um eine Notumschaltung ergänzt.
Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und um Vorsicht im
Baustellenbereich.
Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 22:08