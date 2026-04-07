Ludwigshafen – Erneuerung des Pumpwerks im Hemshoftunnel / Verkehrsführung einspurig



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zuge der Erneuerung des Pumpwerks im Hemshoftunnel

muss ab Dienstag, 7. April, bis einschließlich Freitag, 15. Mai 2026, die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Oppau gesperrt

werden.

Das Pumpwerk wird mit drei Pumpen betrieben und dient der Entwässerung des Hemshoftunnels. Während einer turnusmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass eine der drei Pumpen nicht mehr funktionsfähig ist und die beiden übrigen Pumpen nur noch eingeschränkt arbeiten. Das Regenwasser-

Pumpwerk aus den 1970er-Jahren dient der Ableitung von Niederschlagswasser.

Im Rahmen der Maßnahme werden alle drei Pumpen sowie die zugehörigen Rohrleitungen erneuert. Zudem wird die

vorhandene elektrotechnische Ausstattung an den aktuellen Stand der Technik angepasst und um eine Notumschaltung ergänzt.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und um Vorsicht im

Baustellenbereich.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 22:08