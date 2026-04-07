Ludwigshafen – Einbrüche in Fahrzeuge



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen dem 04.04.2026; 18:00 Uhr und 06.04.2026, 13:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in einen geparkten PKW in der Kurfürstenstraße ein.

Aus dem Innenraum wurden Werkzeuge in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 1000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Auch in der Brahmsstraße wurde in den Fahrzeuginnenraum eines Pritschenwagens eingebrochen. Das Fahrzeug stand dort im Zeitraum 04.04.2026, 20:00 Uhr, bis 06.04.2026; 19:00 Uhr. Die Schadenshöhe dürfte sich auf schätzungswiese 1.000 Euro belaufen. Hinweise in diesem Falle ebenfalls bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 22:06