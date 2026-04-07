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07.04.2026, 21:42 Uhr

Ludwigshafen – „Die schöne Müllerin“ Liederabend mit Dominik Geiger und Dr. Clemens Kuhn am 12.04.2026 im Willi-Graf-Haus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 12. April 2026, laden Dekan Dominik Geiger und Dr. Clemens Kuhn um 16 Uhr zu einem Liederabend ins Wille-Graf-Haus, Leuschnerstr. 151, in Ludwigshafen ein.

Auf dem Programm steht „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert. Am Klavier spielt Dr. Clemens Kuhn, es singt Dominik Geiger. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Messdienerarbeit der Pfarrei zugute.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:42

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