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Ausbildungs und Hochschulmesse 2024 3488 ©Foto Hoff
07.04.2026, 21:40 Uhr

Landau – STARTklar für die berufliche Zukunft: Messe für Ausbildung und Studium in der Jugendstil-Festhalle

Ausbildungs und Hochschulmesse 2024 3488 ©Foto Hoff
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit „STARTklar – Deine Messe für Ausbildung und Studium“ öffnet am 24. und 25. April die
Jugendstil-Festhalle Landau für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten möchten.

Jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr haben Schülerinnen und Schüler, Ausbildungs- und
Studieninteressierte sowie alle, die sich beruflich orientieren möchten, die Gelegenheit, sich
inspirieren zu lassen, Fragen zu stellen und direkt mit potenziellen Arbeitgebern und
Bildungseinrichtungen ins Gespräch zu kommen.

Über 120 Ausstellende präsentieren sich verteilt auf beide Veranstaltungstage und bieten
ein breites Portfolio an Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen sowie klassischen
Studienmöglichkeiten. Neben regionalen und überregionalen Unternehmen sind auch
Hochschulen vertreten, die Einblicke in ihre Studienangebote geben und individuelle
Fragen beantworten.

Die Messe findet erstmals unter dem Namen „STARTklar“ statt und ist eine
Kooperationsveranstaltung der Veranstaltungsstätten der Stadtholding Landau
gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Landau. Ziel ist es, jungen Menschen eine praxisnahe
Orientierung für ihren beruflichen Werdegang zu bieten und den direkten Austausch mit
potenziellen Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen zu fördern.

Neben den vielfältigen Informationsständen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Vor Ort können professionelle Bewerbungsfotos
erstellt werden, während interaktive Workshops zum Mitmachen einladen. In spannenden
Vorträgen der Arbeitsagentur, wie dem „Azubi-Talk“ und dem „Study-Live-Talk: Live-Check
für Studium & Karriere“ oder dem Workshop „Die perfekte Bewerbung“, erfahren
Teilnehmende zudem, wie sie mit modernen Ansätzen wie Video und KI ihre Bewerbung auf
das nächste Level bringen können.

Ob erste Ideen oder konkrete Pläne – die „STARTklar“ bietet die perfekte Gelegenheit, den
nächsten Schritt Richtung Zukunft zu gehen und wertvolle Impulse mitzunehmen.

Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH.
Bildunterschrift: Eindrücke der Ausbildungsmesse 2024. Fotografie Britta Hoff.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:40

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