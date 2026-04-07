Landau – STARTklar für die berufliche Zukunft: Messe für Ausbildung und Studium in der Jugendstil-Festhalle



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit „STARTklar – Deine Messe für Ausbildung und Studium“ öffnet am 24. und 25. April die

Jugendstil-Festhalle Landau für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten möchten.

Jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr haben Schülerinnen und Schüler, Ausbildungs- und

Studieninteressierte sowie alle, die sich beruflich orientieren möchten, die Gelegenheit, sich

inspirieren zu lassen, Fragen zu stellen und direkt mit potenziellen Arbeitgebern und

Bildungseinrichtungen ins Gespräch zu kommen.

Über 120 Ausstellende präsentieren sich verteilt auf beide Veranstaltungstage und bieten

ein breites Portfolio an Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen sowie klassischen

Studienmöglichkeiten. Neben regionalen und überregionalen Unternehmen sind auch

Hochschulen vertreten, die Einblicke in ihre Studienangebote geben und individuelle

Fragen beantworten.

Die Messe findet erstmals unter dem Namen „STARTklar“ statt und ist eine

Kooperationsveranstaltung der Veranstaltungsstätten der Stadtholding Landau

gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Landau. Ziel ist es, jungen Menschen eine praxisnahe

Orientierung für ihren beruflichen Werdegang zu bieten und den direkten Austausch mit

potenziellen Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen zu fördern.

Neben den vielfältigen Informationsständen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein

abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Vor Ort können professionelle Bewerbungsfotos

erstellt werden, während interaktive Workshops zum Mitmachen einladen. In spannenden

Vorträgen der Arbeitsagentur, wie dem „Azubi-Talk“ und dem „Study-Live-Talk: Live-Check

für Studium & Karriere“ oder dem Workshop „Die perfekte Bewerbung“, erfahren

Teilnehmende zudem, wie sie mit modernen Ansätzen wie Video und KI ihre Bewerbung auf

das nächste Level bringen können.

Ob erste Ideen oder konkrete Pläne – die „STARTklar“ bietet die perfekte Gelegenheit, den

nächsten Schritt Richtung Zukunft zu gehen und wertvolle Impulse mitzunehmen.

Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH.

Bildunterschrift: Eindrücke der Ausbildungsmesse 2024. Fotografie Britta Hoff.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:40