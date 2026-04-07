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07.04.2026, 10:24 Uhr

Hockenheim – Am Freitag ist Feierabendmarkt!

Mrn news platzhalter logo 5Hockenheim / Metroporegion Rhein-Neckar(red/ak) – Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt findet jeweils am zweiten und vierten Freitag des Monats auf dem Zehntscheunenplatz statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr kann hier eingekauft und geschlemmt werden. Der nächste Markt-Tag findet am 10. April 2026 statt.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 10:24

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