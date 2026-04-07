Heppenheim – Frontalcrash auf der B38 bei Mörlenbach

Mörlenbach / Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Ostermontag (06.04.) kam es gegen 18:15 Uhr auf der Weinheimer Straße (B38) zwischen Mörlenbach und Reisen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei welchem insgesamt 3 Personen verletzt wurden. Ein 84-Jähriger Fahrzeugführer aus Weinheim befuhr mit seinem Mercedes die B38 aus Mörlenbach kommend, in Fahrtrichtung Saukopftunnel. Im dortigen Baustellenbereich, zwischen dem Abzweig nach Mörlenbach-Bettenbach und Birkenau-Reisen, geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem verkehrsbedingt stehenden Mercedes-Sprinter einer 57-Jährigen Rimbacherin zusammen. Beide Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin des Weinheimers wurden in Folge des Zusammenstoßes leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entstand an beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Die Strecke war auf Grund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation Heppenheim, waren noch drei Fahrzeuge der Feuerwehr Mörlenbach, drei Rettungswagen, sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 08:00