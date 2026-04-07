Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – 15-Jährige vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe – In Heidelberg wird seit Montag, 6. April 2026, ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Personenbeschreibung

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

weiblich

etwa 155 cm groß

kräftige Statur

schwarze, lockige Haare

dunkle Augen

Tattoo mit dem Schriftzug „Wissam“ auf dem linken Unterarm

Bekleidet ist die Jugendliche vermutlich mit einer blauen, zerrissenen Jeans und einem schwarzen Hoodie.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sie sich in Begleitung eines jungen Mannes oder eines anderen jugendlichen Mädchens aufhalten.

Die 15-Jährige ist in einer Jugendeinrichtung in Heidelberg untergebracht und war bereits vor einigen Wochen vermisst gemeldet worden. Damals wurde sie im norddeutschen Raum aufgefunden.

Hinweise an die Polizei

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden.

Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle sowie der Notruf 110 entgegen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 17:50