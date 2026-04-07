Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Schieber- und Hydrantenwartung, im Auftrag der Stadtwerke, sind bis voraussichtlich 30. Mai mehrere kurzfristige Fahrbahnteilsperrungen im Ortsteil Mörsch notwendig. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle durchgeführt und dauern ca. 5 bis 15 min.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung Beindersheimer Straße 42

Aufgrund einer dringenden Kanalsanierung, im Auftrag des EWF, ist im Zeitraum vom 7. bis voraussichtlich 15. April eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung im Bereich der Beindersheimer Straße 42 notwendig

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 10:21