Bensheim – Nachtrag: Senior stirbt nach brutalem Raub : Täter stößt 83-Jährigen Treppe hinunter – Mordkommission ermittelt

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Wie bereits berichtet kam es am 27.März 2026 zu einem brutalem Angriff auf einen Senior. Der 83-Jährige Mann, der am 27. März gegen 14.30 Uhr Opfer einer Straftat wurde, ist am Sonntag (05.04.) in einem Krankenhaus verstorben.

Ein bisher unbekannter Täter hatte in der Promenadenstraße den Geldbeutel des Seniors aus dessen Rollator entwendet und den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinuntergestoßen. Der 83-jährige wurde dadurch schwer verletzt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts des Raubes mit Todesfolge. Auf richterliche Anordnung soll nun eine Obduktion weiteren Aufschluss über die genaue Todesursache des Mannes geben.

Der Angreifer flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitage-Bart. Er trug eine helle Jacke, dunkle Hose und schwarze Basecap. Nach Angaben des verstorbenen 83-Jährigen soll der Täter ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 15:42