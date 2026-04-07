Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 271



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 07.04.2026 gegen 10:20 Uhr kam es auf der B271 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 86- jähriger VW-Fahrer befuhr mit seinem PKW die B 271 kommend von Wachenheim in Richtung Bruchstraße.

Im Einmündungsbereich zur Mannheimer Straße übersah der VW-Fahrer nach ersten Ermittlungen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten 84- jährigen Opel-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer, sowie die 82- jährige Beifahrerin des Opels leicht verletzt. Beide Personen kamen zwecks medizinischer Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall entstanden an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 16000 EUR.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr teilweise abgeleitet werden.

Die Polizei Bad Dürkheim weist vorsorglich daraufhin, dass seit dem 16.03.2026 eine Ampelanlage im Bereich B271/ Anschlussstelle Mannheimer Straße, sowie B 271/ Anschlussstelle Bruch installiert wurde und sich die bisherige Verkehrsführung entsprechend geändert hat.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 21:16